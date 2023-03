Madagascar: Forces armées - Alternance en marche au niveau des postes de commandement

De nouvelles têtes font leur apparition dans l'organigramme du ministère de la Défense nationale. Ils prennent les commandes du dispositif de la grande muette.

Le vent de changement qui a frappé le ministère de la Défense nationale a aussi emporté certains généraux hors du circuit de commandement. Comme le général de division Hassanaly Saifoudine qui vient de quitter son poste de commandant de la zone de défense et de sécurité (ZDS) d'Ikopa. Son limogeage a été entériné hier lors du conseil des ministres. Ce parachutiste cède alors sa place au colonel Andrianavoany Ratsisetrainarivo Razafy qui a été nommé officiellement, hier. Cet officier vient d'être muté dans le centre du pays après avoir servi à la tête de la ZDS d'Andringitra à Fianarantsoa dont le nouveau commandant sera le général de brigade Jules Eliasy, selon le compte-rendu du conseil des ministres d'hier. Par ailleurs, la réunion hebdomadaire de l'exécutif à Iavoloha a également officialisé la sensibilisation des autorités politiques nationales sur le traité sur le commerce des armes. Une nouvelle vague de nouveaux généraux va également grossir les rangs de la grande muette. Le feu vert a été d'ailleurs accordé par le conseil des ministres hier pour cette promotion au grade de général qui va marquer la grande famille de l'armée et de la gendarmerie nationale. L'actuel ministre de la défense nationale est déjà sur une bonne piste pour décrocher une étoile de plus à son grade et, dans ce cas, sauf surprise, rejoindre le club très restreint des généraux d'armée.

Académie militaire

Le ton a déjà été donné dès la semaine qui a suivi la nomination du général de division Josoa Rakotoarijaona à la tête du ministère de la Défense nationale. Ce dernier a décidé de se séparer des services du vice-amiral Antoine de Padoue Ranaivoseheno. Fidèle collègue du général de corps d'armée Richard Rakotonirina, et qui fut son secrétaire général depuis 2019 à Ampahibe, ce général de la marine nationale a cédé sa place de numéro deux du ministère de la défense nationale au général de division Heritiana Razafindratovo Ramasy. Ancien commandant de l'académie militaire, le général Ramasy a franchi une autre marche et côtoie les étoiles au niveau de la hiérarchie du ministère de la Défense nationale. Le général de brigade Volamanana Mamiarivelo Rajaonarison, quant à lui, a été promu au poste de directeur général de la planification stratégique. Ce poste a été occupé par Josoa Rakotoarijaona avant sa nomination de ministre. Le général Robert Raoilison, en revanche, est le nouveau directeur du service national et de la gestion des réserves. Une nomination qui est intervenue il y a deux semaines.

Neurochirurgien

Quelques jours après son arrivée à la tête du ministère de la Défense nationale, Josoa Rakotoarijaona a aussi mis fin à la carrière du médecin Fanomezantsoa Rakoto à la tête de la direction générale de l'hôpital militaire. Ce professeur en Oto-Rhino-Laryngologie et général de division de surcroît, qui a vécu les moments forts de la pandémie en 2020 et figure parmi les hommes-clés de l'efficacité de l'armée dans la lutte contre la propagation de la Covid-19 dans le pays, doit céder sa place au général de brigade Willy Ratovondrainy. Ce neurochirurgien devient le nouveau directeur général de l'hôpital militaire. En 2020, ce professeur agrégé, alors colonel à l'époque, a joué également un rôle-clé dans le dispositif mis en place par l'Etat dans la lutte contre la pandémie. Ses compétences ont été reconnues quand il dirigeait le centre de traitement Covid-19 à Mahamasina.