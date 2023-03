Madagascar: Projet LEAD - Don de 50 camions à la Jirama

Réduire le prix de l'électricité avec l'amélioration et l'extension des réseaux électriques à des coûts compétitifs à Madagascar. Tel est le but du projet LEAD (Least-Cost Electricity Access Development), financé par la Banque mondiale.

Selon la Jirama, sa coopération avec les partenaires techniques et financiers se raffermit davantage. Mardi dernier, la société d'État a reçu cinquante camions du projet LEAD, lors d'une cérémonie organisée à Analamahitsy. Selon le ministre de l'Energie et des Hydrocarbures, Solo Andriamanampisoa qui a réceptionné ces véhicules, la Jirama, avec l'appui de l'Etat et des partenaires de développement a encore de nombreux défis à relever, parmi lesquels figurent l'amélioration de la distribution d'électricité, les Branchements mora et l'alimentation en électricité de tous les Centres de santé de Base (CSB) dans les quatre coins du pays.

Appuis

Pour soutenir ces actions, le projet LEAD octroie des équipements, dont ces camions attribués à la Jirama. " Ces véhicules seront déployés dans toutes les régions d'implantation de la Jirama et les quatorze agences à Antananarivo et ses périphéries ", a indiqué le ministre. En effet, ces véhicules permettront désormais d'accélérer le transport des kits et compteurs pour la réalisation du projet Branchement Mora dans tout le pays, de transporter les équipements utilisés pour les activités d'amélioration et d'extension des réseaux, d'appuyer la Jirama dans l'insuffisance des moyens de transport pour la réalisation des interventions d'urgence liées aux secteurs électricité et eau. Ils seront également utilisés dans la réalisation des branchements en souffrance. Selon le ministre Solo Andriamanampisoa, les kits et compteurs pour les Branchements Mora sont les équipements prochainement attendus, après ces camions. Il a profité de l'occasion pour inviter la population à s'inscrire auprès des agences de la Jirama pour bénéficier de ce branchement qui ne coûtera que 30 000Ar aux bénéficiaires.