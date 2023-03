Madagascar: 17e édition de la FIM - La dimension écologique sera à l'honneur

La 17e édition de la Foire Internationale de Madagascar se tiendra du 11 au 14 mai 2023 au parc des expositions Forello à Tanjombato.

Depuis le début du mois, les salons de Forello sont la propriété de la société Hazovato qui s'engage donc à continuer les actions de Première Ligne tout en améliorant tous les " étages " des expositions. En outre, " la dimension écologique sera à l'honneur durant cette prochaine édition ", a déclaré Gérard Monloup, le Directeur général de la société Hazovato lors d'une conférence de presse qui s'est tenue, hier, à l'hôtel Le Louvre à Antaninarenina. Un espace de 600 m² sera ainsi érigé pour promouvoir l'écologie durable avec la participation des particuliers ou bien des entreprises, dans le cadre de cette 17e édition de la Foire Internationale de Madagascar (FIM), qui se tiendra du 11 au 14 mai 2023. En outre, les organisateurs de cette manifestation économique ne cessent d'inciter les exposants à s'investir pour l´environnement, réduire les énergies traditionnelles et à se lancer dans l'utilisation des matériaux durables.

Promotion de l'économie verte

En outre, " un maximum d'investissements seront promus dans le cadre du développement de cette écologie durable afin que Madagascar puisse devenir une vitrine au niveau de l'Océan Indien en la matière ", a poursuivi Harilala Ramanantsoa, la Coordinatrice de la FIM 2023. Il faut savoir que cet événement accueillera 120 exposants nationaux et étrangers provenant de divers pays. De nombreuses innovations industrielles et financières y seront également présentées, sans oublier les progrès enregistrés autour de cette manifestation économique lors des éditions précédentes. Dans la même foulée, la FIM ne cesse de faire valoir la thématique " Le Vita Malagasy est ouvert au monde " durant cet événement. Des rencontres B to B et B to C y seront entre-temps organisées au profit des membres du secteur privé malgache, voire des coopératives de producteurs représentant différentes régions de l'île. La promotion de l'économie verte n'est pas en reste.

20 000 visiteurs attendus

Par ailleurs, Hazovato Forello Expo, va travailler en étroite collaboration avec la Chambre de Commerce et d'Industrie France-Madagascar pour pouvoir faciliter les relations entre les opérateurs économiques malgaches et leurs homologues à l'étranger via les Chambres consulaires de différents pays. Il va ainsi reprendre toutes les activités de l'agence Première Ligne. L'objectif consiste à faire bénéficier aux opérateurs économiques participants à cette Foire internationale de Madagascar des opportunités d'affaires. Des échanges d'expériences sont également prévus, outre la recherche de débouchés, à cette occasion. Les organisateurs espèrent 20 000 visiteurs durant ces quatre jours du salon. Ils sont d'ailleurs convaincus que cet événement d'envergure internationale contribue à la relance de l'économie nationale tout en développant des échanges commerciaux au niveau international.