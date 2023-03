Madagascar: ' Asa Vonjy Voina ' - 1 200 ménages bénéficiaires à Analamanga

La reconstruction après le passage de Cheneso se poursuit. Le Fonds d'intervention pour le Développement (FID), après saisine du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes (BNGRC), a initié au mois de février des activités " Asa vonjy voina " dans la commune urbaine d'Antananarivo et les communes d'Ampitatafika et d'Anosizato Ouest. 1 200 ménages en bénéficient.

Il s'agit, en effet, de réaliser le curage des canaux d'irrigation et l'assainissement des quartiers dans les districts d'Antananarivo I, Antananarivo IV et Antananarivo Atsimondrana. Cette activité entre dans le cadre de la mise en oeuvre du programme " argent contre travail " (ACT) où chaque ménage perçoit 6 000 ariary pour un travail de 5 heures par jour pour une durée de 20 jours . L'objectif étant de permettre aux ménages sinistrés de retrouver dans les meilleurs délais leur quotidien après une catastrophe.

Activités

Le fokontany Ilanivato-Ampasika est toujours confronté à la montée des eaux à cause des déchets qui bouchent les canaux d'évacuation. Les riverains sont contraints de traverser les eaux insalubres mais certains d'entre eux ont même dû quitter leur foyer. Grâce à " asa vonjy voina ", 300 ménages issus de ce fokontany ont procédé aux travaux de curage des canaux d'irrigation sur les lieux et les travaux seront bientôt achevés. " Nous pouvons joindre les deux bouts avec ce que je gagne en faisant ces travaux. C'est également un moyen d'assainir le quartier qui est toujours inondé à chaque saison pluvieuse ", témoigne Henri Rahajamamisoa.

Toujours dans le cadre de la mise en oeuvre de ce programme, des sensibilisations sur des thématiques variées ont aussi été menées, notamment la vaccination contre la Covid-19, l'hygiène et l'assainissement ou encore la lutte contre la corruption. A noter que " asa vonjy voina " est un programme de protection sociale du gouvernement malgache dans le cadre du projet " filets sociaux de sécurité ", coordonné par le ministère de la Population et mis en oeuvre par le FID et financé par la Banque mondiale.