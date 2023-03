Madagascar: Football / Barea - Haja Resampa encourage les joueurs

A la veille du match des Barea contre les Fauves de la Centrafrique, le ministre de la Jeunesse et des Sports, Haja Resampa, a fait le déplacement à l'hôtel où les joueurs sont hébergés.

Le Tso-drano est très important dans la tradition malgache et le ministre a tenu à encourager personnellement les joueurs. " Je viens ici sous l'instruction du président de la République et au nom du peuple malgache de vous encourager (ndlr hier) pour demain. Je sais que rien n'est jamais facile dans le sport de haut-niveau. Nous sommes vos supporters et des vrais. Je tenais à vous soutenir personnellement et de vous encourager . Et nous serons là à vous soutenir pendant les 90 mn tout comme le président. Vous êtes un exemple pour tout le pays et vous l'avez déjà prouvé auparavant " a souligné, le numéro Un du sport malgache.

Le ministre a profité de l'occasion pour discuter et s'entretenir avec le staff technique et tous les joueurs. " Nous, les joueurs, vous promettons de donner le meilleur de nous. Nous allons constater les efforts entreprises depuis le CHAN et ce qui a été fait avant " a déclaré, Ibrahim Amada, capitaine des Barea. L'Etat malgache affirme toujours son soutien au sport malgache.