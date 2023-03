Madagascar: Exposition - Vers la concrétisation des théories scolaires

Un événement inédit de trois jours sera organisé par les écoles, collèges et lycées Les Séraphins les 28, 30 et 31 mars prochains. L'événement se déroule au L2 Andranonahoatra Itaosy. Cet événement intitulé " Semaine de l'application " a pour objectif de mettre un lien entre les théories et la pratique des acquis durant les cours dispensés par l'école.

Ainsi, durant la première journée, le 28 mars, les élèves des classes Préscolaires et Primaires exposeront leurs travaux manuels. Voir leurs oeuvres contemplées par des amis et les parents permettra de booster la confiance de ces élèves et leur estime de soi, d'excellentes bases pour développer leurs capacités cognitives. " Cela permettra en même temps aux parents de découvrir une autre façon, pour leurs enfants, de s'exprimer, puisqu'on peut avoir une idée de la personnalité de chaque enfant à travers son imaginaire ", selon les éducateurs de l'école.

La deuxième journée, le 30 mars, une exposition réalisée par les élèves du collège (de la 6e à la 4e) sera ouverte. En effet, les éducateurs de ce collège trouvent que le système éducatif malgache se focalise surtout sur l'apprentissage théorique et l'assimilation des formules littéraires et scientifiques alors que les élèves rencontrent des difficultés à trouver l'utilité de ces théories dans leur vie quotidienne, entraînant une baisse de motivation et de fait, un affaiblissement du niveau intellectuel. D'où la nécessité de rendre l'enseignement pratique, utile et ludique. Les élèves présenteront donc la mise en pratique d'idées et de pensées reçues durant leurs cours. En marge de l'exposition, un atelier autour de la parentalité animé par Alain Moreno, un spécialiste en éducation, se tiendra sur le lieu même.

Enfin, l'école a invité plusieurs universités et écoles supérieures dans le cadre d'un salon de l'étudiant et de l'orientation, le 31 mars, pour permettre aux 1 500 élèves des classes secondaires de découvrir même avant la classe de Terminale, les filières existantes à Madagascar et éventuellement à l'étranger, pour leur donner une idée d'orientation à donner à la poursuite de leurs études après le Baccalauréat.

L'événement est ouvert au public.