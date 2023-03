Sénégal: Accès a l'eau - FIDA plaide pour des investissements en faveur des exploitations familiales

Le Fonds international de développement agricole (Fida), plaide pour des financements dans le secteur de l'eau, afin d'appuyer les exploitations familiales. Plusieurs millions de personnes vivent dans des régions qui manquent d'eau. Ce alors que les petits exploitants agricoles produisent un tiers de l'alimentation mondiale et jusqu'à 70% de celle produite dans les pays en développement. "Il ne peut y avoir de sécurité alimentaire sans sécurité des ressources en eau", relève le Fida.

À l'occasion de la conférence 2023 des Nations Unies sur l'eau, le Fonds international de développement agricole (Fida) appelle à accélérer les investissements pour aider les petits exploitants agricoles dans les pays en développement à accéder à l'eau et à gérer des ressource hydriques qui se raréfient, face au bouleversement du climat et à des événements météorologiques extrêmes.

Dans une note, le Fida souligne que près de 3,2 milliards de personnes dans le monde vivent dans des régions agricoles qui connaissent des pénuries ou un manque d'eau considérés comme graves ou très graves, et 1,2 milliard d'entre elles, soit approximativement un sixième de la population mondiale, vivent dans des zones agricoles où les contraintes hydriques sont critiques.

Les petits exploitants agricoles produisent un tiers de l'alimentation mondiale et jusqu'à 70% de celle produite dans les pays en développement, mais ils font face à des difficultés croissantes liées à l'eau à cause des changements climatiques. Depuis 2000, le nombre et la durée des sécheresses ont augmenté de 29%. La croissance démographique est à l'origine d'une hausse de la demande en eau, qui est aussi l'un des facteurs clés du manque d'eau. "Il ne peut y avoir de sécurité alimentaire sans sécurité des ressources en eau.

L'eau est indispensable pour produire notre alimentation, mais les petits producteurs et productrices peinent de plus en plus à accéder à l'eau dont ils ont besoin pour irriguer leurs cultures et abreuver leur bétail, entraînant souffrance humaine, migrations et conflits", explique Jyotsna Puri, vice-présidente adjointe du Fida, responsable du Département de la stratégie et des savoirs.

Selon le Fida, "Des solutions existent mais des investissements sont maintenant nécessaires pour permettre à des millions de petits exploitants d'en bénéficier". Et, "la seule solution est d'utiliser au mieux chaque goutte. Les infrastructures d'irrigation à petite échelle, une meilleure gestion des sols et de l'eau, et des solutions naturelles telles que l'agroforesterie peuvent faire la différence et garantir aux petits producteurs l'eau dont ils ont besoin", ajoute Jyotsna Puri. "Nous devons accroître les investissements des secteurs public et privé afin d'accélérer la mise en oeuvre de techniques qui ont fait leurs preuves et de solutions locales".