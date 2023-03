Afrique: Diass / Accès universel à l'eau potable dans la commune - La société INO s'implique

La commune de Diass, en relation avec l'Office des forages ruraux (Ofor) et la société Ino, un démembrement de Sableux, a procédé au lancement d'un vaste programme d'accès à l'eau potable lors de la Journée mondiale consacrée au liquide vital. Mamadou Ndione, le maire de la commune de Diass, a rappelé une volonté affichée du chef de l'Etat.

A l'en croire, beaucoup d'efforts ont été faits dans le but de faciliter l'accès à l'eau potable aux populations. La présence du Directeur général de l'Ofor et du partenaire Ino constitue, pour lui, un motif de satisfaction l'accompagnant dans la mise en oeuvre de la continuation de la politique citée plus haut.

La commune de Diass compte plusieurs projets notamment le pôle urbain Kholpa-Daga, l'aéroport de Diass, le port de Ndayanne et la Zone économique spéciale (Zes). Ainsi, ce cadre ne doit pas être dans un manque d'eau. L'extension de l'adduction en eau potable est effectuée dans la commune de Diass de manière progressive, en relation avec plusieurs acteurs et partenaires.

Selon Mamadou Ndione, le maire de Diass, Ino, dans le cadre de sa Responsabilité sociétale d'entreprise (Rse), a entrepris de prendre en charge les frais représentant la première facture de chaque ménage, sur les 500 ciblés. Ceci constitue une enveloppe de 2.500.000 francs CFA supportés gratuitement par Ino.

En effet, le branchement étant gratuit, les bénéficiaires des localités de Toglou et de Kandam, dans la commune de Diass, ont apprécié les branchements sociaux car la corvée d'eau leur posait beaucoup de problèmes. Selon l'une des mères de famille, c'est la fin de l'errance pour trouver de l'eau. A Kandam, un chef de famille complètement satisfait a magnifié l'accès à l'eau potable.

Pour le maire de Diass, le forage de Toglou polarise sept villages, sans compter ceux de Tchiky et l'ancien forage de Diass. Sur les questions d'entretien et de maintenance des ouvrages, le maire de Diass salue l'accompagnement de l'Ofor et d'Aquatech dans la mise en oeuvre du projet et l'exploitation des ouvrages.

Pour Hamade Ndiaye, le directeur de l'Ofor les actions menées à Diass sont une réponse aux directives du chef de l'Etat, suite à une demande pour l'accélération des branchements sociaux. Il a remercié la société privée qui participe au financement des branchements sociaux. A son avis, un branchement classique tourne aux environ de 175.000 francs CFA et lno est venu régler les 5000 francs CFA. Pour le Dg de l'Ofor, le fait est inédit car c'est une première dans le secteur de l'hydraulique qu'une société intervienne ainsi. Il a invité les autres sociétés à l'imiter.

Hamet Ndiaye, le Dg d'Ino (Infrastructures et Eaux), a expliqué l'engagement pris par rapport à sa Rse, pour brancher gratuitement 2000 ménages. Il a salué la collaboration avec l'Ofor.

Dame Ndiaye, ingénieur Eaux et Assainissement est revenu sur la Journée mondiale de l'eau, le 22 mars. La journée montre les indicateurs et ce qui reste à faire. Quatre opérateurs vont participer, à travers des contrées, à brancher 2000 ménages, avec une cible de 20.000 bénéficiaires.