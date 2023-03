Ile Maurice: Air Mauritius - L'arrivée en avril des deux A330-200 compromise ?

Arrivera, arrivera pas ? Air Mauritius (MK) se prépare à accueillir en avril deux aéronefs qui seront loués sans personnel de cabine pour trois ans. Selon le site d'aviation spécialisé ch-aviation, l'accord a été signé avec la société de leasing Carlyle Aviation Partners pour deux A330-200, qui seraient deux ex-avions de Fiji Airways. Or, ces avions n'ont pas encore atterri que pleuvent déjà les critiques.

"Un an après, MK va recevoir deux A330 Classic, après avoir vendu les autres qu'il avait. Ce ne sont même pas des A330 Neo", fait-on ressortir dans le milieu. Ce qui intrigue encore plus les professionnels du secteur, c'est que la compagnie aérienne va débourser quatre fois plus pour ces avions Classic. Ce n'est pas tout. L'on déplore que ces avions soient deux fois plus vieux et ne possèdent pas de nouveau système d'in-flight entertainment avec vidéo à la demande, mais de "vieux modèles avec des cassettes".

Du côté du département technique, l'on fait ressortir que leur arrivée serait compromise. Leur configuration ne serait pas identique aux autres A330 Classic de la flotte de MK. Des ingénieurs refusent donc de signer et de donner leur feu vert pour ces aéronefs. De plus, ils sont prudents car si un des appareils est en panne, ce sera difficile de trouver des pièces de rechange. "Ce n'est pas avec ce type d'avion que MK va augmenter sa flotte", déplore l'un d'eux.

L'on se souviendra que le 9 janvier, le transporteur avait loué un A330-200 de la compagnie Maleth Aero, basée à Malte, sous la formule Wet Lease, en attendant que la maintenance du moteur d'un de ses A330-900 Neo en France ne s'achève. Connue comme la location ACMI (aéronef, équipage, maintenance et assurance), elle permet de louer un appareil avec son équipage à court ou long terme, généralement de deux ans. Cependant, la compagnie aérienne n'a aucun contrôle sur l'expérience de vol. Or, cet appareil n'avait pas plu aux passagers depuis sa mise en opération. En effet, il est dépourvu d'in-flight entertainment en classe économie. Ce système permet aux passagers sur un long trajet de regarder des films et des émissions télévisées, et de jouer à des jeux du décollage à l'atterrissage. Les passagers du vol MK 646 vers Kuala Lumpur en avaient eu la désagréable surprise. Ils avaient été informés qu'ils devraient se connecter au système de streaming de MK à bord (Inflight Streaming Facilities) avec leur propre appareil.

Si jamais ces avions débarquent sur le tarmac en avril, ils desserviront des destinations moyen-courrier, notamment New Delhi. En effet, après trois ans d'absence, l'A330 effectuera deux vols hebdomadaires vers l'Indira Gandhi International Airport de la capitale indienne à partir du 3 mai, avec 254 sièges répartis en classes affaires et économie. Dans un communiqué, début mars, Krešimir Kucko, Chief Executive Officer de MK, avait parlé "des relations spéciales" que partagent Maurice et la Grande péninsule. "Les deux pays sont unis par la culture, l'ascendance, la langue et la géographie. En avril de cette année, MK commémorera fièrement ses 50 ans de présence à Mumbai." Selon lui, de nouvelles voies sont explorées avec Air India pour offrir une "seamless connectivity" via Mumbai et New Delhi vers d'autres destinations en Inde. La compagnie aérienne envisage de desservir Rodrigues en A321 Neo, une fois que la piste sera agrandie à 2 400 m. Cela permettra à l'avion d'y apporter du fret.

Du côté de MK, l'on fait ressortir que l'arrivée des avions est retardée en raison des procédures réglementaires et administratives. Les deux Airbus A330-200 qui seront prochainement réceptionnés sont de la même génération que la flotte d'A330-200 précédente. Le montant déboursé pour la location de ces appareils est conforme au prix du marché lié aux opérations de location d'avions, avance-t-on.

Les deux appareils sont dotés d'un système de divertissement différent mais avec le même contenu de film et de musique que sur la flotte existante, ajoute-t-on du côté de MK. De préciser que le personnel technique a déjà été formé pour travailler sur ce type d'appareil et pour assurer leur certification pendant la durée de la période de location, ainsi que le fait que l'Airbus A330-200 vole en grand nombre à travers le monde et que les pièces de rechange sont disponibles en cas de besoin.