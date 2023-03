Afrique: En marge de la célébration du mois de la femme au Refec, Kinshasa - Lilas Ndani prodigue quelques sages conseils aux hommes

"Quand on parle des droits de la femme, on ne parle pas de l'égalité dans un foyer, nous parlons de l'égalité dans le milieu professionnel. Et la femme de plus en plus se rend compte qu'elle peut apporter une touche particulière au développement d'une société telle que la RDC". Ainsi s'est exprimée Lilas Ndani, à l'issue de la cérémonie de la célébration du mois de la femme organisée, vendredi 17 mars 2023, par le Réseau des Femmes des Entreprises du Congo (REFEC), dans la grande salle de conférence du ministère des affaires étrangères. Lilas Ndani, dans sa tunique de représentante des femmes de la primature à cette activité, a levé la voix au-devant de la presse pour faire valoir l'importance de la femme dans la société et dans le milieu professionnel.

"Je suis ravie parce que, de plus en plus, les femmes se rendent compte de ce qu'elles peuvent apporter dans la société. Donc, tout ce qu'on a appris aujourd'hui, nous prouve encore une fois de plus que nous avons un long chemin à parcourir par rapport au droit de la femme. Quand on parle des droits de la femme, on ne parle pas de l'égalité dans un foyer, nous parlons de l'égalité dans le milieu professionnel. Et la femme de plus en plus se rend compte qu'elle peut apporter une touche particulière au développement d'une société, tel que la RDC ", a-t-elle déclaré.

Et de renchérir : " Ce que nous avons pu retenir c'est que les femmes doivent continuer à se battre pour se faire respecter et se faire valoir. Nous voulons plus de cette société où les femmes se livrent à des antivaleurs pour être promues ou pour être engagées quelque part. Nous voulons que la femme puisse compétir aux côtés de l'homme, prouver de quoi elle est capable pour faire développer le travail ou la société ".

Elle a saisi cette belle occasion pour dénoncer la chosification de la femme par certains hommes et en appelé à la tolérance. " Les hommes, ils sont à côté de la femme. La femme étant partenaire au temps des combats de vie. C'est-à-dire que nous devons évoluer ensemble, tant dans nos ménages que dans la société. L'homme doit être tolérant, mais la femme aussi. Donc, s'ils sont en train de marginaliser, de discriminer les femmes, je crois qu'ils sont tout simplement censés être exclus de ce siècle présent parce que ce siècle exige que la femme et l'homme évoluent ensemble pour un meilleur développement et pour une vie durable parce que la femme a toujours quelque chose, je dirais, une longueur d'avance sur l'homme. Vous verrez même pour se marier, la femme est moins âgée, l'homme plus âgé, mais c'est la femme qui coordonne tout dans le foyer et elle sait voir le mal au loin et le prévenir pour que l'homme et sa famille soient à l'abri du danger. Donc, je pense qu'ils doivent carrément arrêter de martyriser les femmes, ça ne sert à rien. Les femmes sont partenaires des hommes et vice-versa, ils doivent donc faire marchez ensemble ", a-t-elle martelé.