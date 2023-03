Congo-Kinshasa: Kalemie - La marche de l'opposition annulée et repoussée à une date ultérieure

David Mukeba Mbombo, Maire de la Ville de Kalemie, a annulé, le vendredi dernier 17 mars, la tenue de la marche pacifique des Partis politiques de l'opposition qui devrait avoir lieu sur l'avenue Lumumba dans la Ville de Kalemie.

Cette manifestation a été initiée par trois Partis politiques de l'opposition notamment, l'Ensemble pour la République, l'Ecide et le LGD, Fédérations de Tanganyika pour protester contre la hausse des prix de la farine de maïs sur le marché ; l'insécurité qui plane dans la Ville et le monnayage d'enrôlement aux différents centres. Quelques manifestants regroupés à l'entrée du siège d'Ensemble pour la République ont été étouffés et dispersés par la PNC à l'aide des gaz lacrymogènes, a dit l'un des responsables fédéraux organisateurs de la marche que nous avons contacté par téléphone.

Certains militants ayant tenté de déborder pour atteindre le siège de l'Assemblée provinciale, le point de chute, ont été empêchés par les forces de l'ordre. A l'Hôtel de Ville, l'Autorité urbaine a échangé avec les organisateurs de la marche du report de la tenue de ladite manifestation au 23 mars prochain des suites du nombre réduit des éléments de la PNC devant encadrer les manifestants. Devant la presse locale, le Coordonnateur de Ensemble pour la République a appelé les militants au respect et à une forte mobilisation par rapport au rendez-vous.

Il convient de signaler qu'un dispositif sécuritaire a été visible à des différents endroits de la Ville. Parmi les cadres des Partis politiques organisateurs, on a noté la présence des Responsables fédéraux, entre autres Me Bernard Ngoy, Me Akili Mali; Honorables députés provinciaux Alexis Kayembe, Esther Kisimba, Mayanga Mututi pour ne citer que ceux-là.