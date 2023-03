Congo-Kinshasa: En prévision des élections de 2023 - L'UDPS ne va pas payer la caution pour ses candidats

A quelques 9 mois des élections en République démocratique du Congo, le parti présidentiel, l'Union pour la démocratie et le progrès social (UDPS) vient de fixer les règles du jeu sur les conditions de participation de ses candidats à ces joutes électorales. Toute facilité de payer pour chaque postulant la caution est exclue. Cette décision se trouve éclaircie dans une circulaire signée lundi 20 mars par son secrétaire général, Augustin Kabuya, invitant les candidats à payer chacun sa caution du reste non-remboursable.

Et d'ajouter : "Après le retrait et le remplissage de la fiche de candidature, son dépôt à la Commission Electorale Permanente est subordonné au versement de la caution fixée en francs congolais et non remboursable".

De ce fait, pour la députation nationale la caution est fixée à 550.000 FC, députation provinciale : 250.000 FC et l'élection municipale et communale : 45.000 FC.

Il sied de préciser que le montant de la caution n'est pas encore fixé par la CENI en attendant l'examen et adoption par le parlement de la loi sur la répartition des sièges.

Par ailleurs, le président de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI), Denis Kadima qui vient de séjourner en France et en Belgique a eu à procéder à l'évaluation du déroulement du processus d'identification et d'enrôlement des Congolais résidant dans ces pays avant sa clôture le 21 mars 2023.

En conclusion, la CENI rassure que le 20 décembre 2023, il y aura élection. Et d'indiquer : "Nous avons un calendrier et si vous le consultez, vous aller voir que nous sommes à jour, les choses évoluent telle que prévues et nous sommes optimistes".