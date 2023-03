Congo-Kinshasa: FARDC - Hubert Mamba et sa Fondation offrent un lot important de médicaments et autres équipements médicaux

Encore un geste de plus. Hubert Mamba, derrière La Fondation portant son nom, FOHUMA en abrégé, ne cesse de poser des actions concrètes pour pérenniser la vision chère au Chef de l'Etat, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle de l'amélioration des conditions de vie sociales des congolais. A la tête d'une forte délégation composée de membres de sa Fondation, l'initiateur de la FOHUMA s'est rendu hier, mercredi 22 mars 2023, au dépôt pharmaceutique central des FARDC au Camp Kokolo, où il a offert aux Forces armées de la République démocratique du Congo, un lot important de médicaments et autres équipements médicaux pour soutenir les vaillants soldats au front dans l'Est du pays.

Hubert Mamba dit répondre à son tour à l'appel lancé par le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sur la mobilisation générale derrière l'armée nationale. "Notre pays est victime d'une agression barbare et injuste de la part des terroristes du M23 soutenus par le Rwanda. Le Chef de l'Etat, Son excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo avait lancé une mobilisation générale de soutien aux FARDC. Réagissant à cet appel, La Fondation Hubert Mamba, avons remis aux FARDC un lot important de médicaments et des équipements médicaux afin de prendre en charge nos vaillants soldats qui sont déployés au front", a signifié Hubert Mamba, initiateur de La FOHUMA.

Sur place, les dons de La Fondation Hubert Mamba ont été réceptionnés par le chef d'Etat-major représenté par le chef d'Etat-major adjoint en charge de la logistique, le Général Théophile. Ce geste louable de La FOHUMA est un véritable ouf de soulagement à l'armée nationale qui se bat nuit et jour contre l'ennemi pour préserver l'intégrité territoriale de la RDC et a suscité, faut-il le signaler, de la joie aux bénéficiaires qui n'ont pas manqué, à leur tour, de remercier le bienfaiteur, Hubert Mamba et sa Fondation.

Ce geste n'est ni le premier ni le deuxième, encore moins le dernier de la part de La FOHUMA et son initiateur. A chaque occasion, cette Fondation pose des actions à impacte visible au bénéfice de la population, surtout la population démunie. Depuis sa création, La FOHUMA respecte à la lettre son objectif d'exister (toujours au service des autres). A l'instar de l'assistance des sinistrés des pluies diluviennes de décembre 2022, à qui elle a offert des dons des matelas, des draps, des pagnes et des enveloppes, La Fondation a aussi posé bien d'autres actions à travers la ville dont plus de 1000 tôles aux artisans immobiliers de Binza, victimes d'un incendie ; des installations sanitaires modernes, des forages d'eau, l'encadrement des jeunes démunis et bien d'autres réalisations... Bref, La Fondation Hubert Mamba oeuvre pour l'amélioration des conditions de vie des communautés locales par le biais des soutiens financiers, matériels et des formations en faveur des jeunes et des femmes entrepreneurs.