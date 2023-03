Congo-Kinshasa: Clôture de la conférence sur le harcèlement sexuel dans le milieu professionnel, Kinshasa - Denise Nyakeru Tshisekedi encourage les femmes des médias à prôner l'éthique et le respect de la déontologie

La conférence sur l'état des lieux sur la situation des femmes des médias en Afrique Francophone avec pour thème : " Harcèlement sexuel dans la sphère médiatique ", s'est clôturée le mardi 21 mars 2023 à Pullman hôtel de Kinshasa. Cette rencontre était une occasion pour les femmes des médias en particulier, et journalistes professionnels, en général et celles des médias sociaux de partager sans tabous les expériences vécues en matière du harcèlement sexuel et proposer des pistes de solutions pour bannir ce fléau qui prend de l'ampleur et freine l'épanouissement de la femme dans la profession.

Denise Nyakeru Tshisekedi, marraine de l'activité et celle qui a ouvert cette conférence, l'a déclaré close. Dans son speech, elle a exhorté les professionnelles des médias à dénoncer tout acte de violence dont elles peuvent être victimes ou témoins. "Vous professionnels des médias avez appris à traiter l'information et à la diffuser de manière efficace, parlez du harcèlement sexuel que subit vos collègues ou que vous subissez pour que l'aide vous soit apportée. Ce n'est que par cette façon de procéder que les prédateurs sexuels seront mis hors d'état de nuire ", a déclaré la présidente de la FDNT. Ensuite, elle a encouragé les professionnels des médias à prôner l'éthique et le respect de la déontologie dans la profession.

A l'issue de ces travaux, les participants ont formulé des recommandations ci-dessous :

-Sur le plan institutionnel que la RDC prenne certaines mesures pour protéger la jeune journaliste et celle qui mérite une montée en grade.

-Mettre en place une brigade anti harcèlement qui servira aux femmes et hommes victimes d'harcèlement dans le domaine des médias de pouvoir adresser leurs plaintes de manière anonyme afin de dénoncer leurs bourreaux.

-Promouvoir les femmes à des postes de décision.

-Les femmes doivent encourager les autres femmes.

Ce document a été remis à la Ministre de la culture et art représentant le gouvernement pour la mise en application de ces résolutions.

Par ailleurs, pour le président de la Fondation Zacharie Babaswe "FOBAZA " initiateur de cette conférence, la mission de ces travaux est de:

-Donner aux femmes des médias des éléments de langage de lutte contre le harcèlement;

-Faire de la dénonciation un devoir pour les femmes des médias;

-Faire des femmes des médias des porte-voix de la lutte;

-Fournir les informations sur la marche à suivre pour se protéger sans compromettre son avenir;

-Réduire le harcèlement dans la profession par la connaissance du sujet.