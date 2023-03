Congo-Kinshasa: Tribune de Me Médard Mabaya Diambomba, ' Jean-Bedel Bokassa avait-il eu tort ? '

opinion

Quelqu'un a posté dans les réseaux sociaux un texto par lequel on nous dit que le 30 mars 2016, Madame Catherine SAMBA-PANZA, Présidente et Chef d'Etat de Transition de la République Centrafricaine (RCA) était sommée, par le Ministre Français, monsieur Jean-Yves le DRIAN, en présence de l'Ambassadeur de France, en RCA, de signer un certain nombre d'Accords, à quelques minutes de la cérémonie de passation de pouvoir entre la précitée et le nouveau Président de la République, monsieur Faustin-Archange TOUADERA. Heureusement, la brave dame avait dit non !

Oui ! Nos Chefs d'Etat sont infantilisés. Monsieur Jean-Yves le DRIAN avait fait quelque chose qu'aucun Chef d'Etat africain n'oserait faire à la France. Ce qui est avantageux, des dirigeants africains commencent à comprendre ce que leurs pairs Asiatiques avaient compris depuis plusieurs décennies, de ce fait, ils ont amorcé le processus d'émancipation, malheureusement mon pays, la RDC s'embourbe, à ce sujet. Il a signé, tout récemment un Accord de coopération militaire avec la France, faisant ainsi de cette dernière l'alliée de l'agressé et de l'agresseur, relativement à l'agression armée dont la RDC est victime dans sa partie Est. N'est-ce pas que l'Union Européenne (U.E) dont la France est membre, venait d'allouer, à des fins militaires, une ligne de crédit de l'ordre de 20.000 Euros, au Rwanda, le pays commanditaire visible et impuni de cette agression.

Jean-Yves le DRIAN menace et gronde un Chef d'Etat Africain. Je me demande aujourd'hui si monsieur Jean-Bedel BOKASSA avait tort d'asséner un coup de canne sur la tête de René JOURNIAC, Conseiller Personnel du Président Français qui avait eu mission de son Président, monsieur Valery GISCARD D'ESTAING, d'aller rappeler à l'ordre BOKASSA. A l'époque des faits, en 1979, je m'étais dit que BOKASSA était un fou, mais aujourd'hui je me demande si la folie de grandeur n'est pas à rechercher dans l'autre camp ? Non ! Etre contraint d'endosser une énormité, ne peut qu'énerver outre mesure. Catherine PANDA SANZA était très embarrassée et BOKASSA était las de recevoir des réprimandes des petits fonctionnaires.

La coopération militaire entre la France et la RDC ne va que provoquer des pleurs et la désolation dans le chef de la population Congolaise. La France ne va pas changer radicalement ses pratiques machiavéliques et cela même si le Président MACRON cherche à charmer les Kinois en allant siffler la bière, dans la Commune de Bandalungwa, dans la Ville de Kinshasa. Un ancien Premier Ministre Israélien n'avait-il pas dit, si j'ai bonne mémoire, si tu as la France comme ami, ne cherche pas ton ennemi ailleurs. La solution, c'est POUTINE, ne cesserons-nous de le répéter. Il faut consolider le changement de l'ordre mondial. L'ONU ayant échoué dans sa mission, il faudrait créer une O.N.U concurrente, à siège social tournant tous les 50 ans, mais certains amis ont dit 10 ans voire 5 ans. Le Mali est assez avancé, il faudrait le reconnaitre, dans la consolidation du nouvel ordre mondial. Il fait aussi la promotion des langues africaines. Bravo ! Cependant, dans mon pays, je venais de lire, le dimanche 19 mars 2023, ces écrits collés sur un mur du Collège 1 Abbé LOYA, dans la commune de Ngiri-Ngiri : " Au collège, nous parlons français. " Ineptie !

Oui ! L'ONU donne l'impression d'appartenir à un groupe d'individus, si pas à un pays.