Centrafrique/Madagascar: Elim. CAN 2023 - Madagascar vs Centrafrique : Nicolas Dupuis confiant

Première confrontation entre Madagascar et la Centrafrique ce 23 mars au Stade de Mahamasina dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2021.

C'est parti pour les Barea de Madagascar. Les protégés de Nicolas Dupuis sont dans l'obligation de gagner les deux confrontations face aux Fauves de la Centrafrique. Il s'agit des troisième et quatrième journées de la qualification à la CAN Côte d'Ivoire, rappelle midi-madagasikara.

Le match aller se jouera ce jour à 16h au stade Barea Mahamasina. " Les expatriés emmènent les expériences internationales, et les locaux ont la jeunesse et la vivacité. L'amalgame entre les deux était bien au Maroc en septembre ", a fait savoir Nicolas Dupuis. Cette rencontre compte beaucoup pour la suite de la compétition pour la Grande Ile. " Nous, on va mettre le feu à Mahamasina. On a simplement envie de gagner et il n'y a pas de calcul parce qu'on s'est préparé pour ça ", a-t-il ajouté, indiquent nos confrères de midi-madagasikara. Tous les joueurs sont prêts à en découdre face à la Centrafrique.

Selon toujours ses explications, les Barea ont tous envie de bien faire et de gagner les deux matches pour empocher les six points. La formation sera en 4-3-3 et sera beaucoup plus offensive. Rayan avait une petite béquille suite au match contre Strasbourg, et Datsiry aussi, mais tout va bien, tout rentre dans l'ordre, et les membres de l'équipe sont disponibles à 100%. Les locaux ont fait preuve de solidarité lors du CHAN. Nina Razakanirina, le gardien de but numéro Un de la Barea A' sera titularisé pour cette rencontre.

Il y avait une séance de visionnage de match avant la rencontre pour mieux connaître l'adversaire. " On peut se méfier des Fauves avec tout le respect. Ils sont bien organisés au niveau défensif et très agressifs. Pourtant, on va se concentrer sur ce qu'on est en train de faire. Je suis très confiant par rapport à ce que je vois sur le terrain et au visionnage ", a continué Dupuis. La bande à Njiva a effectué son dernier entraînement hier sous la pluie. Pour les Fauves, ils ont la même vision que Madagascar pour chercher les six points. " On s'est préparé il y a plusieurs semaines. On est arrivé ici avec une bonne équipe très équilibrée. Les équipes ont l'ambition de ramener un résultat puis à Douala dans quelques jours pour terminer le travail. En effet, personne ne peut calculer, ni ce jour, ni la semaine prochaine mais que le meilleur gagne ", a fait savoir Savoy Raoul, le sélectionneur de la Centrafrique. Les tickets seront toujours disponibles ce jour jusqu'à l'ouverture du stade à 12h. Vu que la Centrafrique n'a pas de terrain homologué pour accueillir le match retour, cette deuxième rencontre sera déplacée à Douala Cameroun, ce lundi 27 mars prochain.