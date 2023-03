Nigeria: Des camerounais condamnés à 5 ans d'emprisonnement pour exportation illégale d'armes à feu

Un résident du Maryland condamné à plus de cinq ans de prisonpar la justice fédérale pour transport illégal d'armes à feu avec des numéros de série oblitérés et de contrebande d'armes à feu au Nigeria

Baltimore, Maryland - Le juge de district américain Richard D. Bennett a condamné dans la journée d'avant hier (21/03/2023) Eric Fru Nji, 42 ans, de Fort Washington, Maryland, à 63 mois de prison ferme, suivie de deux ans de libération surveillée, pour transport d'armes à feu avec des numéros de série oblitérés et pour contrebande d'armes à feu et de munitions des États-Unis vers le Nigeria.

Le juge Bennett a également ordonné à Nji de payer une amende de 25 000 $. Nji a été reconnu coupable de ces accusations le 6 mai 2022, avec ses coaccusés Wilson Nuyila Tita, 47 ans, d'Owings Mills, Maryland et Wilson Che Fonguh, 41 ans, de Bowie, Maryland, après un procès de deux semaines.

La sentence a été annoncée par Erek L. Barron, procureur des États-Unis pour le district du Maryland; l'agent spécial en charge James C. Harris de Homeland Security Investigations (HSI) Baltimore; et l'agent spécial responsable Toni M. Crosby du Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives (ATF) Baltimore Field Division.

Selon les preuves présentées au procès, de novembre 2017 à juillet 2019, Nji et ses complices également accusés dans la même affaire, ont exporté des armes à feu, des munitions et d'autres outils militaires, des États-Unis vers le Nigeria.

Il a été établi lors du procès que Nji et ses co-accusés ont dissimulé 38 armes à feu, dont 28 portaient les numéros de série oblitérés dans un conteneur d'expédition qu'ils ont envoyé du port de Baltimore en janvier 2019. Les armes comprenaient des fusils de sniper, des fusils d'assaut SKS (certains avec baïonnettes), d'autres fusils et plusieurs armes de poing. Il y avait 44 chargeurs de grande capacité, deux lunettes de visée et plus de 35 000 cartouches.

Comme indiqué dans les témoignages au procès, Nji et ses co-accusés ont contribué à l'achat d'armes à feu, de munitions, de matériel de rechargement et d'autres équipements destinés à être expédiés à l'étranger aux séparatistes luttant contre le gouvernement camerounais.

Nji et ses co-accusés affirme le juge, ont utilisé une application de messagerie cryptée en ligne et des mots de code afin de dissimuler leurs activités.

Fonguh, Tita et sept autres accusés inculpés dans des affaires connexes attendent d'être condamnés.

Le procureur des États-Unis, Erek L. Barron, a félicité HSI et l'ATF pour leur travail dans l'enquête.