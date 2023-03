Nigeria: Construction de l'autoroute Abidjan-Lagos - Les décisions du comité de pilotage pour accélérer le processus

Plusieurs recommandations adoptées pour accélérer le processus de construction de l'autoroute Abidjan-Lagos. Le comité de pilotage du programme de développement de cette infrastructure n'a pas chômé lors de sa 18e réunion qui s'est tenue à Abidjan le 17 mars dernier.

Ce comité composé de ministres en charge des routes et/ou des infrastructures Etats membres du corridor Abidjan-Lagos (Côte d'Ivoire, Ghana, Togo, Bénin et Nigeria) a émis plusieurs recommandations. Notamment tenir des réunions techniques régulières avec les trois (3) consultants pour assurer de l'avancement des études dans le respect du calendrier d'exécution; de mettre à la disposition des États membres du corridor d'ici fin mars 2023, des copies du programme des enquêtes topographiques et géotechniques pour le suivi; de veiller à ce que les jeunes professionnels soient bien pris en charge et encadrés conformément aux termes de référence et de s'assurer que l'étude du tunnel tient compte du profil final de l'autoroute en termes de nombre de voies.

Huit recommandations ont été faites aux Etats membres. Ce sont entre autres, de surveiller et soumettre le rapport d'avancement d'ici le 14 avril 2023 sur la supervision des investigations topographiques et géotechniques par les consultants en charge des études ainsi que de poursuivre les efforts pour sécuriser l'emprise du projet. La Côte d'Ivoire, le Nigéria et le Togo ont été exhortés à fournir des documents sur les projets prévus/en cours liés au corridor d'ici le 14 avril 2023.

Aux partenaires au développement dont la BAD (Banque africaine de développement), il a été demandé de finaliser la revue des avenants aux contrats initiaux d'études techniques d'ici le 14 avril 2023 et d'examiner le projet d'avenant pour l'étude du tunnel d'ici le 28 avril 2023.

Notons que la réalisation de cet important projet d'environ 1050 km d'autoroute va permettre non seulement de faciliter les conditions de déplacement des populations le long du corridor mais également de favoriser des échanges commerciaux plus dynamiques entre les pays traversés.

La prochaine réunion du comité de pilotage est prévue au Ghana en mai 2023.