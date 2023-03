Sénégal: Tensions politiques - Les femmes cadres de Bby en croisade contre 'le populisme et la culture de la théorie du chaos'

A travers un communiqué de presse rendu public jeudi, la Plateforme des femmes cadres de Benno bokk yakaar (Bby) et de la majorité présidentielle a réitéré son appel au calme, à la paix et à la stabilité du Sénégal. " Elle dit Non aux mensonges, au populisme et à la culture de la théorie du chaos qui ne prospérera dans une si belle nation qu'est le Sénégal. Elle exhorte la jeunesse à se préserver et à faire fi de de toute tentative de manipulation mais et surtout d'être digne du legs de nos héros, de nos repères et fondamentalement des hommes politiques responsables et dignes qui se sont battus afin que notre démocratie puisse être citée en exemple ", relève ledit communiqué parcouru par lesoleil.sn.

Ces femmes cadres de Bby sont d'avis que l'État, qui " considéré comme l'ensemble des pouvoirs d'autorité et de contrainte collective que la nation possède sur les citoyens et les individus en vue de faire prévaloir l'intérêt général ", ne reculera devant rien pour protéger ses institutions, ses citoyens, ses biens mais aussi l'intégrité des familles en général, coutumières et religieuses en particulier.

D'ailleurs, elles félicitent les Forces de défense et de sécurité (Fds) qui, selon ladite plateforme, " font un travail exemplaire sans tambour ni trompette avec un sens élevé de leur devoir en bandoulière leur honneur, l'honneur du Sénégal, notre Sénégal ". Non sans " encourager " le Ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Antoine Félix Abdoulaye Diome, et le Général Moussa Fall qui, " en parfaite collaboration pour assurer la fluidité de la circulation des citoyens, adoptent le Zen attitude et le sentiment du devoir accompli ".

Ces Femmes se sont, par ailleurs, réjouies de la tenue au Grand Théâtre, le mardi 21 mars, de la première du film documentaire " Chasseurs d'étoiles du Sénégal " sous la présence effective de son Excellence le Président Macky Sall, en plus d'être le chef suprême de l'armée, le gardien de la constitution, accorde une attention particulière aux hommes de l'art et des lettres. Elles félicitent Monsieur Maram Kaire, pour le travail exceptionnel accompli dans le cadre de la promotion de l'astronomie et des sciences de l'espace au Sénégal. Ainsi, elles se félicitent de le voir élevé au rang de Commandeur dans l'Ordre National du Lion et de la Création de l'Agence sénégalaise d'études spatiales (Ases).

Parce que les hommes passent mais que les institutions demeurent, la Plateforme " réaffirme son engagement sans détour, son soutien sans faille, sa détermination sans concession et son assurance sans limite, à accompagner le président Macky Sall, qu'elle considère comme leur " unique candidat pour un Sénégal émergent en 2024 ".