Rwanda - Construction de logements pour les expulsés de Grande-Bretagne

Le projet est le résultat d'un accord d'immigration signé entre Kigali et Londres. Il comprend notamment des installations de loisirs et un centre de développement de la petite enfance.

La ministre britannique de l'Intérieur, Swella Braverman, a participé à la pose de la première pierre de la construction d'au moins 500 logements au Rwanda pour accueillir les migrants expulsés de son pays. Le projet, qui comprend plus de 500 unités de logement, est construit dans le cadre d'un accord "d'immigration" britannique. Il comprend des installations de loisirs et un centre de développement de la petite enfance, selon le ministère rwandais de l'Infrastructure. Pour Swella Braverman, cette initiative est "un pas en avant pour le Rwanda qui, en ce moment, oeuvre à accueillir davantage de réfugiés et à fournir un soutien humanitaire à des milliers de personnes à travers le pays".

Elle a déclaré que le plan directeur "donne un bon exemple de logement de haute qualité, avec une variété d'unités de différentes tailles pour accueillir des familles". La ministre britannique est arrivée le 18 mars dans ce pays d'Afrique de l'Est et a rencontré le ministre rwandais des Affaires étrangères, Vincent Perotta, réaffirmant l'engagement de son gouvernement envers l'accord d'expulsion signé l'année dernière. "De nombreux pays font face à une véritable crise migratoire mondiale et à un flux de migrants illégaux sans précédent", a déclaré Swella Braverman. "Je crois sincèrement en ce partenariat pour trouver une solution humaine, compatissante, juste et équilibrée", a-t-elle ajouté.

Les deux pays ont signé une annexe à l'accord qui permet de prendre en charge les personnes expulsées vers le Rwanda, d'une part, et de rapatrier tout migrant entré illégalement au Royaume-Uni, d'autre part. En avril 2022, l'ancien ministre de l'Intérieur britannique, Priti Patel, a conclu un "accord sur l'immigration" selon lequel les migrants en situation irrégulière et les demandeurs d'asile seront envoyés au Rwanda pour y traiter leurs demandes.