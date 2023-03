Congo-Kinshasa: Union africaine - Le Conseil de paix et de sécurité s'imprègne de la situation sécuritaire à l'Est

Une délégation du Conseil de paix et de sécurité (CPS) de l'Union africaine (UA), conduite par Willy Nyamitwe, a été reçue le 22 mars à Kinshasa par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo.

Soucieux de cerner les contours de la problématique de l'est de la République démocratique du Congo (RDC) avec à la clé la guerre qui lui est imposée par le Rwanda agissant sous le couvert du M23, le CPS s'attelle, depuis quelques jours, à la récolte des données sur le terrain. La rencontre avec le président de la République était censée apporter un éclairage supplémentaire sur ce que les quinze membres de cet organe de l'UA ont déjà glané comme informations de terrain. De passage récent à Goma, ils ont pu jauger le niveau de barbarie à laquelle est astreinte, bien malgré elle, la population locale et ont plaidé pour des solutions urgentes.

Interrogé par la presse au sortir de l'audience, Willy Nyamitwe s'est dit satisfait de l'entretien fructueux que sa délégation a eu avec le président Félix Tshisekedi, ajoutant que lui et ses collègues repartaient avec "une connaissance parfaite" des attentes de la population congolaise face à l'équation de l'Est et sur ce que peut être l'apport du CPS dans la résolution de la crise qui y sévit. Pour l'heure, a-t-il précisé, le CPS s'en tient à la récolte des informations susceptibles de l'aider dans ses prestations futures, conformément à son cahier des charges. Il a indiqué que les informations recueillies sont publiques et seront publiées, après recoupage, dans un rapport à transmettre à qui de droit.

Ce rapport, a-t-il ajouté, prend en compte les différentes informations recueillies à tous les niveaux (gouvernement, société civile, victimes, corps diplomatique, etc.) et les autorités congolaises ont mis à la disposition de sa structure un mémorandum contenant tous les détails en rapport avec la situation à l'est du pays, sans toutefois fixer une échéance quant à la publication dudit rapport. "Nous voulons taire les armes.

Nous voulons bâtir une Afrique exempte d'iniquité, de terrorisme, de toutes ces ingnominies qui nous empêchent de nous développer, d'avoir la quiétude et la paix sur le continent", a conclu Willy Nyamitwe, non sans marteler sur la fraternité africaine, concept qui, visiblement, lui tient à coeur. Il a réitéré l'engagement du CPS à ne ménager aucun effort en vue de trouver une solution pérenne à l'instabilité qui a cours actuellement à l'est de la RDC. Pour rappel, le CPS est l'organe décisionnel permanent de l'UA pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits.