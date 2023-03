Congo-Brazzaville: Basketball - Roland Dimi Yoka s'engage à redynamiser la ligue de Brazzaville

Le renouvellement des instances de la ligue départementale de basketball de Brazzaville interviendra le 25 mars. A cette occasion, le candidat Roland Dimi Yoka met les bouchées doubles en vue de réaffirmer son amour pour ce sport qu'il pratique depuis son enfance.

L'ancien président de la section basketball de Diables noirs, Roland Dimi Yoka, est un acteur majeur du basketball brazzavillois en particulier et congolais en général. Il souhaite donner une nouvelle image à ce sport qui regroupe régulièrement des centaines de jeunes. Fort de son expérience d'ancien athlète (au Congo puis en France), il s'est engagé, lors d'un point de presse animé le 23 mars, à travailler de plus belle pour redorer le blason des acteurs de ce sport et permettre aux dirigeants des clubs et athlètes de profiter de ses avantages.

" Je ne peux plus permettre que les athlètes et les dirigeants continuent à ne pas récolter les fruits de leur travail. Nous devrons mutualiser nos efforts pour faire de Brazzaville le miroir du basket congolais, pourquoi pas africain ? Aujourd'hui, le Rwanda brille sur la scène continentale parce qu'il a travaillé. Nous avons l'obligation de travailler ensemble pour réussir notre défi. Tout est possible car je veux réunir tout le monde autour de mon projet qui consiste à développer ce sport. Je reste ouvert aux propositions ", a-t-il indiqué.

Pour bien mener à terme son projet, Roland Dimi Yoka a initié des descentes dans certains clubs. Au cours de ces visites, il recense leurs besoins avant de leur offrir des équipements (ballons, maillots et autres). Cette initiative qui lui permettra de faire le diagnostic du basketball brazzavillois s'étendra dans les lieux d'entraînement des dix-huit clubs homologués que compte la capitale.

Ce jeune dirigeant se dit prêt à briguer le poste de président de la ligue de Brazzaville et à réunir tous les acteurs de ce sport autour d'une table afin non seulement de valider les pistes de solution, mais aussi de lancer son programme de développement sportif. Ce programme consiste, en effet, à valoriser le partenariat et le sponsoring des clubs, maintenir la formation des encadreurs et officiels mais surtout, étendre la formation et l'initiation au niveau des écoles en recrutant les jeunes dont l'âge varie entre 10 et 15 ans.

" Je veux apporter un nouveau souffle et une nouvelle méthode de travail avec les dix-huit équipes de notre département. Nous devrons beaucoup communiquer afin d'attirer les sponsors en faisant du basketball l'un des meilleurs sports de Brazzaville. Nous devrons pousser nos jeunes à pratiquer le sport. Je demande aux votants de me faire confiance. Ils vont nous demander le bilan dans deux ans. D'ailleurs, nous allons travailler avec tout le monde parce que nous devrons réfectionner les terrains d'entraînement et équiper nos clubs. Je veux fédérer et unir autour du basket car c'est notre bien commun ", a expliqué le candidat.

Concernant la sanction du Congo qui l'interdit de participer aux compétitions continentales et internationales, Roland Dimi Yoka pense que les dirigeants devraient profiter de ce moment d'hibernation pour former les jeunes et constituer des équipes dynamiques et performantes.