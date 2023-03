Afrique: Tuberculose résistante - L'accès aux nouveaux traitements se heurte au manque d'accès au diagnostic

communiqué de presse

Médecins Sans Frontières (MSF) appelle aujourd'hui les gouvernements et les bailleurs de fonds à accélérer l'accès aux nouveaux traitements plus courts, plus sûrs et plus efficaces contre la tuberculose résistante aux médicaments (TB-R), ainsi qu'aux tests de diagnostic nécessaires à leur utilisation. MSF rejoint l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et d'autres acteurs de la santé mondiale dans un " appel à l'action " à l'occasion de la Journée mondiale de la tuberculose. MSF exhorte également le laboratoire américain Cepheid à baisser le prix des tests de diagnostic GeneXpert, dont l'importance est critique pour que les personnes atteintes de TB-R soient diagnostiquées à temps et accèdent à de meilleurs traitements.

L'OMS a publié de nouvelles directives en décembre 2022, qui recommandent aux pays de mettre en place le régime BPaLM*, pour traiter les personnes atteintes de tuberculose. Cette recommandation est notamment basée sur les résultats de l'essai TB PRACTECAL de MSF, un essai clinique randomisé et contrôlé mené dans plusieurs pays, qui montre que le nouveau traitement BPaLM de six mois, entièrement oral, est moins toxique et plus efficace pour traiter la tuberculose que les combinaisons de traitements actuellement utilisées, qui sont longues, provoquent des effets secondaires intolérables et ne guérissent que 60 % des personnes atteintes de tuberculose.

" Pour moi, ces deux dernières années, tout a tourné autour de la tuberculose ", a déclaré Maria**, qui a subi deux longues années de traitement qui n'ont pas réussi à la guérir de la tuberculose résistante, avant de recevoir le traitement BPaLM au Belarus. " Vivre ainsi était impossible. Les gens [qui suivent l'ancien traitement] ne peuvent rien faire parce qu'ils se sentent mal. Si seulement j'avais commencé immédiatement le [nouveau] traitement avec sa courte durée, ma vie aurait été différente ".

L'accès aux tests de diagnostic de la résistance est l'un des principaux obstacles au déploiement de combinaisons thérapeutiques plus sûres et plus courtes pour la tuberculose résistante. Actuellement, le test GeneXpert MTB/RIF de la société américaine Cepheid est le test de diagnostic moléculaire rapide le plus largement disponible pour détecter la résistance à la rifampicine, le médicament de première intention dans les pays où se trouve le plus grand nombre de patients. Malgré des volumes de vente importants dans ces pays et alors qu'une analyse conduite par MSF a montré que la production d'un test coûte moins de 5 dollars à Cepheid, l'entreprise maintient le prix du test à 9,98 dollars depuis plus d'une décennie.

Les pays devraient commencer à déployer le traitement BPaLM d'une durée de 6 mois pour traiter la TB-R et assurer la disponibilité des tests GeneXpert MTB/RIF, ou si possible des alternatives recommandées par l'OMS comme les tests Truenat MTB/RIF, pour détecter la tuberculose et la résistance à la rifampicine, afin que les personnes atteintes de TB-DR puissent recevoir ce traitement sans aucun retard.

Les prix des médicaments doivent également baisser davantage : pour cela, il faut que les programmes nationaux de traitement de la tuberculose proposent ces traitements à un plus grand nombre de personnes afin d'augmenter la demande, et qu'un plus grand nombre de fabricants fournissent des versions génériques abordables de la bédaquiline et du prétomanid. Le prix le plus bas disponible pour cette nouvelle combinaison thérapeutique contre la tuberculose est encore de 570 dollars, et MSF continue de demander à ce que le prix d'un traitement complet contre la tuberculose, y compris le traitement BPaLM, ne dépasse pas 500 dollars. Cinq pays où MSF travaille ont commencé à rendre disponibles les schémas de traitements plus courts à ce jour : le Belarus, l'Ouzbékistan, le Tadjikistan, la Sierra Leone et le Pakistan. De nouvelles réductions de prix ouvriront la voie au déploiement de ce traitement dans de nombreux autres pays.

" Dans un pays comme l'Afghanistan, où les gens peinent à se procurer les produits alimentaires de base, à payer les frais de transport et les frais médicaux pour l'hôpital, pouvoir traiter les personnes atteintes de tuberculose résistante aux médicaments en 6 mois au lieu de deux ans serait une bénédiction ", déclare le Dr Geke Huisman, coordinateur médical de MSF en Afghanistan. " L'accès à des tests diagnostiques abordables reste un défi majeur en Afghanistan et dans d'autres pays de la région. Les gouvernements, les donateurs et les sociétés pharmaceutiques doivent agir maintenant pour garantir un approvisionnement abordable de ces tests et traitements essentiels contre la tuberculose, afin de sauver davantage de vies " .

*Le traitement BPaLM de six mois est composé de bédaquiline (B), de prétomanide (Pa), de linézolide (L) et de moxifloxacine (M).

** Le nom de famille a été retiré pour préserver l'anonymat.