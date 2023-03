Angola: La Première dame reconnaît le dévouement 'extrême' des femmes dans le système financier

Luanda — La Première Dame de la République, Ana Dias Lourenço, a reconnu ce mercredi la contribution "extrême" et le dévouement des femmes du secteur financier, en Angola, au développement de l'économie et du bien-être social des Angolais.

"Merci beaucoup d'avoir et de promouvoir une vision d'avenir et de ne pas baisser les bras, de vous donner à une cause qui nous appartient à toutes", a remercié Ana Dias Lourenço, à l'ouverture du Forum sur "Le leadership des femmes dans le secteur financier", organisé par la Banque nationale d'Angola (BNA).

En Angola, a-t-elle rappelé, plusieurs femmes sont responsables de portefeuilles d'une importance capitale, notamment dans les finances, la santé et l'éducation, avec beaucoup d'autres responsables de la gouvernance dans des provinces.

Dans les entreprises, a-t-elle poursuivi, le nombre de femmes est de plus en plus notoire, que ce soit dans les postes de direction exécutive, ou d'administratrices, de cadres intermédiaires, comme de directrices.

Malgré leurs multiples rôles, Ana Dias Lourenço a également reconnu que les femmes angolaises dans l'économie continuent de travailler et se qualifient pour contribuer activement au développement et au progrès de l'Angola.

Dans le contexte des défis, a-t-elle poursuivi, la femme angolaise a investi dans sa formation et qualification professionnelle et cherche à améliorer performance chaque jour, afin que, par son propre mérite, elle ait un rôle tout aussi prépondérant dans la prise de décision en société.

"Je crois pleinement que le monde serait plus harmonieux, et nous vivrions tous un fort sens du travail, si davantage de femmes participaient aux processus de prise de décision dans les domaines politique, des affaires, éducatif, social et financier", a-t-elle souligné.

Selon la Première dame, lorsque les systèmes financiers deviennent plus inclusifs, les marchés financiers sont plus efficaces et les politiques financières sont plus durables.