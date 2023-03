Algérie: Baddari évoque avec l'ambassadrice britannique les moyens d'intensifier la coopération bilatérale

ALGER — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a reçu, mercredi au siège du ministère, l'ambassadrice du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Algérie, Sharon Wardle, avec laquelle il a évoqué les moyens d'intensifier la coopération bilatérale dans le domaine de l'Enseignement supérieur, indique un communiqué du ministère.

Les discussions entre les deux parties ont porté sur "l'intensification de la coopération internationale entre les universités algériennes et britanniques dans les domaines prioritaires au sein de la stratégie nationale", précise le communiqué.

Après avoir exprimé la volonté de l'Algérie d'"intensifier et de développer la coopération bilatérale entre les deux pays à travers un jumelage entre les établissements universitaires algériens et les plus grandes universités britannique comme c'est le cas en Europe, en vue de relever le niveau de mobilité des enseignants et des étudiants algériens", M. Baddari a souligné que son secteur tend à "former des étudiants brillants ouverts sur d'autres civilisations, en sus de permettre à l'enseignant d'avoir une parfaite maitrise de la langue anglaise afin de l'utiliser dans l'enseignement des spécialités scientifiques et techniques de manière progressive, en se penchant sur des projets de recherche d'intérêt commun".

Pour sa part, la diplomate britannique a félicité M. Baddari à l'occasion du mois de Ramadhan, saluant "la qualité des relations" unissant l'Algérie et la Grande Bretagne, ajoute le communiqué.

Elle s'est dite impressionnée par les réalisations accomplies par les chercheurs algériens lors de leur participation aux différentes manifestations et concours scientifiques organisés en Grande Bretagne, citant le premier prix de l'Académie royale des sciences (Royal Society) créée en 1662 décerné récemment à un chercheur algérien de l'université de Guelma.

L'ambassadrice a exprimé "la volonté de son pays de renouveler le protocole de coopération entre les deux pays et d'autres conventions en dehors du protocole, et de charger une commission mixte de définir la liste des priorités avant sa validation", ajoutant que l'ambassade de la Grande Bretagne à Alger appliquera prochainement la gratuité d'accès à la bibliothèque numérique riche de centaines de milliers de livres, de titres et de revues et de films scientifiques en anglais en faveur des établissements universitaires, des enseignants et des étudiants en Algérie.