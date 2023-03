Algérie: Convention de coopération pour l'accès des détenus aux systèmes licence et master

ALGER — Une convention de coopération et de partenariat a été signée, jeudi à Alger, entre la direction générale de l'Administration pénitentiaire et l'Université de la formation continue (UFC), pour promouvoir l'enseignement et garantir une formation continue au profit des détenus et leur permettre de poursuivre leurs études en licence et master.

La convention a été signée entre le directeur général de l'Administration pénitentiaire, Said Zreb, et le recteur de l'UFC, Rabah Cheriet.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Zreb a fait savoir que "cette convention devra bénéficier à 1169 détenus pour poursuivre leurs études en licence et à 40 autres détenus en master à distance".

Selon le même responsable, cette convention permettra aux détenus inscrits l'accès à la plateforme numérique de l'UFC pour suivre les cours et les activités via le réseau interne de la direction générale de l'Administration pénitentiaire, supervisés par des cadres et des représentants de l'UFC.

La convention permettra à l'étudiant incarcéré mis en liberté avant la fin de l'année pédagogique de poursuivre ses études dans l'un des centres de l'Université de la formation continue (UFC) dispensant la formation requise, ajoute M. Zreb.

Il a rappelé, en outre, que pendant l'année scolaire 2022/2023, ses services ont assuré le suivi de 66 prisonniers remplissant les conditions juridiques pour étudier à l'université au titre de la liberté partielle, ces derniers étant autorisés à sortir le matin de l'établissement pénitentiaire pour se rendre à l'Université avant d'y retourner le soir sans qu'une surveillance leur soit imposée.

Dr Cheriet a affirmé que l'université qui compte une expérience précédente dans la formation des prisonniers "est prête à poursuivre cette mission".