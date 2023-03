Ile Maurice: Accident maritime - Un remorqueur de 72 tonnes de traction en veille en cas de catastrophe

Avec le trafic maritime dense dans la région, Maurice est exposé aux catastrophes maritimes. Pour parer à toute éventualité, la société Virgin Salvagee Co Ltd, incorporée le 15 février, s'est associée à Shivansh Offshore & Marine Services Pvt Ltd pour faire provision d'une remorque en cas d'accident en mer dans le port ou dans les eaux territoriales. Ainsi, le Tug Garnet avec un bollard pull (traction) de 72 tonnes métriques sera dépêché dans l'île pour toute assistance. Interrogé, un des directeurs de Virgin Salvagee explique que le remorqueur sera en stand-by dans le port de Mumbai et sera mobilisé à Maurice en cas de nécessité, sans aucun frais.

La société de sauvetage indienne précise que le Tug Garnet sera déployé après un préavis raisonnable et de par sa disponibilité. C'est Virgin Salvagee qui réglera tous les frais relatifs à l'affrètement du remorqueur une fois la demande faite et selon sa disponibilité, entre autres.

Construit en 2005, le Tug Garnet prendrait dix jours pour arriver à Maurice en cas de catastrophe maritime. À noter que la barge Virgin 1 est disponible au port pour une meilleure gestion lors d'une catastrophe écologique. Ce n'est pas la première fois qu'un remorqueur est en standby à Maurice. La société grecque Polygreen avait également déployé le Vasileos P, ce qui a permis au remorqueur de prêter mainforte aux autorités réunionnaises lors du naufrage du Tresta Star sur la pointe du Tremblet, à Saint-Philippe.

Cependant, il s'avère que Polygreen a dû rappeler le Vasileos P car il y aurait "un manque d'intérêt du gouvernement pour une solution professionnelle". On parle également d'un investissement de 10 millions de dollars américains pour Maurice et "les promesses jamais tenues par le gouvernement". Dans le milieu, on fait ressortir que si un proper salvage tug était présent en permanence, il pourrait intervenir sur les sites de naufrage.

Les autorités mauriciennes se tourneront-elles vers Virgin Salvagee Co Ltd pour le renflouage du Yu Feng à Saint Brandon ? D'autant plus que selon la société de sauvetage, le gouvernement n'aurait rien à débourser. En attendant, le bateau de pêche battant pavillon taïwanais est toujours échoué sur les récifs depuis le 5 décembre 2022.