Ile Maurice: Agrïa initie 18 entrepreneurs à l'agriculture durable

Grâce à un plan d'action d'Agrïa, nouvelle identité de Bel-Ombre, pour un repositionnement tant économique qu'écologique, "Zéro Kilomètre", une formation de 114 heures sur six mois en agroécologie a été dispensée à 18 agriculteurs de la région du sud-ouest. Ces derniers peuvent fièrement ajouter à leur profil leurs valeurs acquises du développement durable.

Priscilla Raboude fait partie de cette génération d'entrepreneurs agricoles. Dans un environnement où ce secteur est contraint aux transformations occasionnées par la montée en puissance des obligations du développement durable, elle nageait à contrecourant jusqu'à fin septembre 2022, quand elle a accepté de rejoindre le programme Zéro Kilomètre d'Agrïa, le segment agro-alimentaire du groupe Rogers. Ce programme de formation d'une durée de 114 heures sur six mois visait à sensibiliser des entrepreneurs agricoles à l'importance d'adopter des pratiques saines dans une orientation vers un développement régional durable, qui vise l'inclusion, l'automatisation et la création d'emplois.

Lors de la remise de certificats aux 18 participants au programme de formation, le mardi 14 mars, à Bel-Ombre Nature Reserve, où la formation a été dispensée, Priscilla Raboude, qui peut désormais afficher son profil d'agriculteur tropical durable, a fait le témoignage suivant. "Grâce à cette formation, j'ai appris à préserver l'environnement en découvrant des alternatives saines aux pesticides, à renouer avec la nature et à découvrir de nouvelles saveurs. Je suis aussi contente de pouvoir dire que je contribue à la promotion des valeurs associées à l'économie circulaire, tout en développant davantage mes compétences existantes."

Une telle transformation n'est pas le fruit du hasard. C'est l'aboutissement du constat que les producteurs au bas de l'échelle ne doivent pas être laissés à eux-mêmes si les obligations de se soumettre à un mode de développement durable doivent faire partie du quotidien des acteurs du monde agricole. Ceux qui font un tel constat sont ceux qui ont non seulement les moyens et le savoir-faire pour s'aligner sur ces exigences mais aussi la volonté d'y joindre les gestes indispensables pour le faire.

Produits sains et durables

Cinq entités à l'avoir compris sont : Agrïa, qui évolue dans l'agriculture, l'agrotourisme, la gestion foncière et immobilière de ses terres à Bel-Ombre, Case-Noyale et Chamarel et le développement immobilier Heritage Villas Valriche ; la Chambre d'agriculture de Maurice ; le Regional Training Centre chargé de la formation professionnelle dans la canne à sucre pendant près de 40 ans ; et FORMA TERRA, une initiative d'acteurs du territoire réunionnais pour mettre en place un pôle d'excellence autour du végétal dans l'ouest de Maurice.

Conçu et élaboré par Agrïa, le programme de formation Zéro Kilomètre illustre sa politique de donner un sens et un nom tant à la proximité qu'aux opportunités de collaboration avec les communautés avoisinantes.L'hôtel Heritage Villas Valriche a parrainé ce projet en puisant de son budget Corporate Social Responsibility et participé au programme de formation en s'engageant également à lui conférer son cachet lié à une économie circulaire, où la production, les échanges et la consommation se font dans un souci de réduire leur impact sur l'environnement.Les hôtels Heritage Resorts ont acheté les récoltes, cultivées sur les terres mises à la disposition de ces futurs agro-entrepreneurs. Ils ont reçu leur chèque comme témoignage qu'il y a bien un marché pour des produits agricoles sains et durables.

Y a-t-il un après pour Zéro Kilomètre ? Oui, pour ceux qui ont pris goût à cette nouvelle approche de production agricole, Agrïa a élaboré un cadre pour la poursuite de l'expérience acquise avec une charte de collaboration avec elle, qui proposera des parcelles de terre à ces agrientrepreneurs, moyennant leur engagement à se conformer à une culture en harmonie avec le développement durable et à planifier leur production par rapport à la demande de la chaîne Heritage Resorts. Cela manifestera leur disposition à évoluer dans un système économique où la production et la demande sont prises en considération. Agrïa leur a aussi promis de les soutenir dans la coordination des ventes de leurs produits aux hôtels en leur fournissant l'assistance technique nécessaire.

Pour le Chief Executive Officer d'Agrïa, Thierry Sauzier, les résultats du programme Zero Kilomètre sont une indication qu'Agrïa a eu raison de miser sur la prédisposition des communautés avoisinantes à souscrire à un mode de culture conforme au développement durable. "Ils ont acquis, devaitil souligner, le jour de la remise de certificats, des compétences en agriculture durable. Désormais, ils peuvent fournir des produits sains et durables, tout en évitant la pollution des sols et des transports puisque nous sommes en circuit court. Des produits tels que piment, gombo - que nous appelons lalo - ou des aubergines, issus de leur nouveau mode de culture, sont magnifiques. Un résultat rendu possible grâce à leurs efforts et leur résilience mais aussi au soutien de toutes les parties prenantes du projet que je tiens également à remercier."