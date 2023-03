Maroc: 'Prix Femmes Ideal' 2022 - Quatre parcours gagnants de femmes marocaines

Casablanca — La deuxième édition du "Prix Femmes Ideal" a dévoilé les quatre lauréates 2022 qui se sont distinguées par leur travail, leur engagement et leurs efforts pour l'égalité des droits et des chances de la femme dans la société marocaine dans tous les domaines.

"Lancé en 2021, la deuxième édition du 'Prix Femmes Ideal' dévoile les quatre lauréates 2022. Ce prix rend hommage au parcours des quatre femmes marocaines qui se sont distinguées par leur travail, leur engagement et leurs efforts pour l'égalité des droits et des chances de la femme dans la société marocaine dans tous les domaines. Quatre profils ont ainsi émergé parmi les candidates de cette année : Bouthaina Khadraoui, Wafaa Dahri, Hind Abatourab et Nadia Karbass", indique Idéal dans un communiqué.

Le "Prix Femmes Idéal", organisé par la marque Idéal, récompense les femmes marocaines qui ont réussi dans leur parcours dans quatre domaines prioritaires (professionnel, sportif, artistique et humanitaire), fait savoir la même source, ajoutant que les lauréates sont choisies par les internautes sur la base de leurs performances et la motivation qui guide leurs efforts en tant que femmes engagées dans le développement global de leur pays.

Quatre profils, quatre parcours gagnants

Le "Prix Femmes Idéal" 2022 a été marqué cette année par une forte participation des suffragants. Les résultats définitifs ont ainsi consacré les quatre profils suivants :

- Parcours humanitaire : Bouthaina Khadraoui, médecin spécialisée en gériatrie et membre active dans des associations d'encadrement des personnes âgées (+6000 voix) ;

- Parcours professionnel : Wafaa Dahri, entrepreneure et propriétaire d'une marque de cosmétique (+5300 voix) ;

- Parcours sportif : Hind Abatourab, Championne du Maroc de course automobile (+2100 voix) ;

- Parcours artistique : Nadia Karbass, Styliste, formatrice en couture et broderie et propriétaire d'un atelier de couture traditionnelle (+1300 voix).

Le "Prix Femmes Idéal" est sans nul doute une consécration car, cela est de notoriété, la femme marocaine est connue pour être une véritable militante dans ce qu'elle entreprend. Elle est pionnière dans nombre de domaines et de disciplines non seulement au Maghreb mais en Afrique également.

Ce prix est donc une juste consécration de l'action concrète et volontariste de la femme marocaine dans ce qu'elle entreprend, en tant que professionnelle, dans tous les secteurs de la vie économique et sociale et dans toutes les disciplines. Ce prix est d'autant plus important qu'il vient célébrer l'engagement et la persévérance de femmes marocaines dans une société où des obstacles à la fois culturels, professionnels et normatifs demeurent réticents face à la pleine égalité de la femme et de l'homme en termes de droits, de chances d'accès et d'émancipation.

Quatre lauréates, une reconnaissance solennelle

En effet, comme le souligne le denier Rapport du Conseil National des Droits de l'Homme intitulé "Etat de l'égalité et de la parité au Maroc", "les disparités entre les hommes et les femmes, qui sont transversales à toutes les autres catégories d'âge et de milieu (géographique et social), ont des impacts négatifs considérables sur la jouissance par les femmes des droits qui leur sont désormais reconnus, et sur la société dans son ensemble".

C'est en cela que le "Prix Femmes Idéal" revêt une symbolique partagée, en mettant en focus la réussite de quatre femmes méritantes, grâce à leur parcours de leaders dans la lutte pour cette égalité reconnue et expressément ordonnée dans la constitution marocaine.

En mettant en exergue des cas emblématiques de réussite parmi les femmes actives au Maroc, le "Prix Femmes Idéal" a l'ambition, d'une part, de contribuer à faire honneur à la femme marocaine quel que soit son domaine d'activités et, d'autre part, à participer même de manière symbolique à son combat pour l'égalité femmes/hommes dans la société marocaine.

Il est à noter que la distinction des quatre lauréates 2022 est le résultat d'un processus distinctif, qui a mis à contribution 35 femmes marocaines agissant dans de nombreux domaines, et dont le profil et le parcours ont été mis en lumière par des reportages ciblés, ponctués dans le temps et mis en ligne sur la toile.

Appuyé par Somafaco, entreprise mère de la marque Idéal, le "Prix Femmes Idéal" bénéficie du soutien logistique, financier et moral du Groupe.