Ile Maurice: 'Quelques jours de plus durant les trimestres' annonce la ministre de l'Education

Leela Devi Dookun-Luchoomun, ministre de l'Education a annoncé qu'il y aura quelques jours de classe additionnels lors du premier et du second trimestre. C'est ce qu'elle a répondu à une question de la presse à l'issue de la conférence de presse qu'elle a donné cet après-midi, 23 mars. Elle n'a cependant pas donné plus de détails sur le nombre de jours en plus.

La conférence de presse avait pour thème la gratuité du préscolaire récemment annoncé. Une mesure qui doit prendre effet à la rentrée, en janvier 2024. Leela Devi Dookun-Luchoomun a expliqué qu'une formule de grant in aid sera proposée à tous les opérateurs privés du préscolaire. Mais, a-t-elle souligné, tous les opérateurs ne sont pas tenus d'intégrer le nouveau système. Ce sera à la discrétion des opérateurs. "L'Etat va prendre en charge les salaires des écoles pré-primaires, enseignants et non-enseignants, ainsi que les ressources pédagogiques nécessaires ".

La prise en charge sera calculée selon les couts d'opération, le nombre d'élèves, entre autres. "Nous comprenons que certains ne vont pas intégrer le système, la diversité sera maintenue comme elle existe déjà au primaire et au secondaire ".

Le but principal de cette mesure est, selon la ministre, d'assurer des chances égales pour les enfants au début de leur scolarité. " L'Unesco recommande au moins un an de préscolaire gratuit et obligatoire. Nous faisons un pas en avant avec deux ans de préscolaire gratuit. C'est boucler la boucle, l'éducation sera gratuite à Maurice du préscolaire au tertiaire. " La ministre de l'Education a indiqué que 23 000 éleves vont bénéficier de la mesure et qu'il y a environ 480 écoles préscolaires dans la république de Maurice.