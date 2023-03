Ile Maurice: Chagossiens - Un an depuis que les descendants ont été reconnus comme Britanniques

Le 22 mars 2022 . Cette date restera à jamais gravée dans la mémoire des descendants de Chagossiens, après une modification du Nationality and Borders Bill votée à la House of Commons au Royaume-Uni. Depuis ce jour, plusieurs d'entre eux, quelle que soit leur génération, ont pu faire la demande de nationalité britannique. Pour fêter cet événement, le groupe BIOT Citizens a organisé un Recognition Day. Des Chagossiens britanniques qui résident en Angleterre se sont retrouvés à Turtle Bay, à Crawley, mardi après-midi, alors que ceux qui vivent à Maurice se, se sont donné rendez-vous à La Tour-Koenig.

Cet amendement à la loi a été certes un grand moment pour la communauté chagossienne qui réside à Maurice. C'est le député conservateur de Crawley, Henry Smith, qui a rendu cela possible. Autrefois, seulement les natifs de l'archipel des Chagos étaient reconnus comme citoyens britanniques. Les Chagossiens britanniques de Maurice, qui se sont inscrits, ont déjà effectué les procédures biométriques. Ils sont dans l'attente de leur lettre d'acceptation pour faire le serment d'allégeance qui aura lieu d'ici mai.

Nadia Miniadee, femme au foyer âgée de 54 ans et mère de deux enfants, se réjouit de pouvoir s'envoler pour la Grande-Bretagne dans les mois qui viennent. C'est son grand-père maternel qui est né à Diego Garcia et qui a été déporté alors qu'il n'était qu'un adolescent. Il n'a plus jamais revu son île jusqu'à sa mort. "Mo granper ti kontan so lavi ki li ti éna lor zil, sak kou li ti pé rakont nou kouma sa ti pasé. Moris linn pas boukou mizer, linn travay dir pou ki nou rési trouv enn lizour, mé pa ti fasil. Li ti éna enn gran régré dan so léker. Zordi mo fier ki Anglé inn répar sa mal-la. Mo bann tonton inn lager ziska zot dernié soufl, dimounn inn anbet zot, mé zot pa finn rési gagn lazistis. Zordi zot lam bizin répoz an pé", confie-t-elle. Elle est d'avis qu'avec cette citoyenneté, ses enfants pourront assurer leur avenir et vivre une vie stable.

Idem pour Pascal François. Ce représentant de la plateforme BIOT Citizens, âgé de 33 ans, confie que ce jour restera toujours mémorable. "Depuis plus de 13 ans, j'ai été séparé de mes proches. Maintenant, ce sera enfin les retrouvailles. Je me souviens de ce tourbillon d'émotions que j'ai ressenti le 22 mars. J'attends maintenant le moment où je franchirai le cap en compagnie de ma famille, où j'irai prêter serment et surtout le moment où je reverraimes proches", explique ce père de famille. Cet habitant de Pointe-aux-Sables explique qu'il espère que leur avenir sera meilleur que celui des membres de leur famille qui ont dû quitter les îles Chagos. "Je suis confiant que l'État britannique prépare notre arrivée comme il se doit", affirme-t-il.

Alain Vulcain, un autre Chagossien britannique âgé de 53 ans, explique qu'il pourra s'intégrer en Grande-Bretagne, travailler et vivre là-bas. Il espère surtout qu'il pourra un jour aller se recueillir sur les Chagos, où ses grands-parents sont nés.