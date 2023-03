Ile Maurice: Pourquoi les sugar daddies excitent autant ?

analyse

Mama Fatima Singhateh, rapporteuse spéciale des Nations unies, met en exergue le phénomène des "sugar daddies". Si, au départ, il s'agit d'hommes âgés couvrant des jeunes filles et femmes de cadeaux contre leur présence ou des faveurs sexuelles, dans plusieurs cas, cela peut devenir une exploitation sexuelle. D'où l'importance de montrer aux filles à devenir économiquement autonomes par leurs propres capacités et d'arrêter de leur faire croire au prince charmant...

"Après des années de fiançailles, j'ai découvert l'infidélité de mon petit ami. J'ai rompu mais mes parents faisaient pression pour maintenir le futur mariage. J'ai refusé, ce qui a généré divers problèmes familiaux. Je me sentais si mal. Peu de temps après, j'ai rencontré un homme qui a tout changé. J'avais alors 23 ans. Lui en avait 68 et était très riche. Il me traitait comme une princesse et m'offrait des cadeaux luxueux. On devait juste entamer une relation en toute discrétion", raconte Manuella, une trentenaire.

Cet homme avait divorcé mais ne voulait ni l'épouser ni s'engager. Une situation qu'elle a acceptée pendant plusieurs années de "relation", pimentée par une autre partenaire à l'occasion. "Il subvenait à tous mes besoins. Pourquoi aurais-je eu besoin de travailler ? Cette formule me convenait", poursuit-elle. Manuella déchante totalement quand son sugar daddy décède. Dépourvue de moyens, elle cherche alors un soutien moral et financier auprès de certains des amis du défunt ; soit de nouveaux sugar daddies...

Un phénomène confirmé par Mama Fatima Singhateh, rapporteuse spéciale des Nations unies, en visite à Maurice et Rodrigues en juin 2022, dans le cadre d'une analyse sur l'exploitation sexuelle des enfants. Le rapport vient d'être soumis. Pourquoi ce problème s'amplifie ? "Cela s'accentue car nous avons beaucoup d'enfants dans l'extrême vulnérabilité. Quand ces jeunes sont en difficulté financière, tous les moyens sont bons pour survivre", déclare Rita Venkatasawmy, Ombudsperson for Children. Elle évoque le cas d'une adolescente de 15 ans ayant rencontré un sugar daddy : un homme très attentionné qui la couvrait de cadeaux. En échange, elle devait être sa copine. "Puis, elle a réalisé que ce dernier sortait également avec d'autres filles et que ce n'était pas une relation privilégiée. Malgré cela, elle a continué à être avec ce quadragénaire. Elle a même eu un enfant avec lui. Ce que nous retenons de la rapporteuse de l'ONU, c'est que les sugar daddies viennent soi-disant en aide aux filles en difficulté, mais au final, ce phénomène est une forme de prostitution déguisée", explique-t-elle.

Selon elle, des mineures consentent à cette relation, en se disant qu'il s'agit d'un "copain âgé". En réalité, les jeunes sont embobinés par les sugar daddies. Quel est leur profil ? Âgés, aisés et disposant d'un certain confort, répondelle. Le sociologue Rajen Suntoo définit trois aspects aux caractéristiques des sugar daddies. "Ils ont une position très aisée sur le plan socio-économique, ont du pouvoir et des privilèges."

Et du côté des victimes ? Souvent, souligne Rita Venkatasawmy, certaines filles n'ont que leur mère comme repère. "Inconsciemment, ces jeunes recherchent leur père. Elles vont tomber dans les pièges de ces sugar daddies ayant leur stratégie propre. Parallèlement, j'ai vu des filles en partance des foyers d'accueil. Elles sont fragiles et à risque, n'ayant pas de famille à leur sortie. Il ne faut pas croire que seules les filles pauvres sont ciblées. Parfois, certaines sont issues de familles aisées mais recherchent ce lien affectif", précise l'Ombudsperson for Children.

D'après Rajen Suntoo, cette pratique se perpétue depuis longtemps. Toutefois, elle s'est exacerbée avec les réseaux sociaux. "Les gens s'expriment davantage sur la diversité de plateformes à propos de ces relations avec des partenaires plus âgés. Les sugar daddies ciblent les enfants trendy et faciles. Ces jeunes ont de grandes attentes et veulent notamment avoir une vie moderne et plus aisée."

Pressions sociales

Trisha Gukhool, consultante en gender, explique que ce phénomène est surtout constaté dans des situations de pauvreté relative. Parallèlement, les médias sociaux ont définitivement stimulé cette pratique. "Il y a une pression énorme sur les jeunes femmes en particulier pour répondre à certaines tendances de la mode, atteindre ou maintenir certains idéaux de beauté, et même explorer des destinations de voyage exclusives d'où elles peuvent publier des photos sur les réseaux sociaux, gagner des likes et donc cultiver et renforcer ce sentiment de 'valeur' virtuellement", confie-t-elle.

Un des moyens les plus simples pour de nombreuses femmes d'atteindre tout cela est de trouver un sugar daddy prêt à payer car ce sont des désirs et entretiens "coûteux" (pas nécessairement des "besoins" liés à la pauvreté absolue). Cela explique pourquoi un bon nombre de jeunes femmes s'engagent "consciemment" dans ce phénomène actuel, indique-telle. Selon elle, les enfants issus de foyers brisés, traumatisés ou des jeunes filles n'ayant pas eu une relation saine avec leur père, peuvent être happés par des sugar daddies dans leur désir de combler la présence paternelle dans leur vie.

Quels risques y sont associés ? "Un sugar daddy n'est pas attiré par les gens de son âge mais davantage par des plus jeunes, dont des mineurs. C'est un abuseur. Les victimes peuvent aussi être des garçons, un élément à ne pas négliger", souligne-t-elle. Bien que des études dédiées n'aient pas été réalisées, le sociologue mentionne que ces jeunes filles peuvent être bernées par les "sugar daddies et soumises à des pratiques malsaines". Du coup, ceci peut gâcher leur avenir, dit-il. Quand on parle d'enfants devenant la proie de sugar daddies, on assiste alors à une forme incontournable d'exploitation des enfants qui, dans de nombreux cas, peut impliquer des relations sexuelles illégales avec des mineurs. "Cela induit aussi souvent de la violence psychologique et économique sous forme de chantage. Par exemple: 'Si tu ne fais pas ceci et cela, je ne paierai pas ceci et cela.' Ceci peut également comporter des violences physiques et sexuelles", explique la consultante.

En revanche, lorsque des femmes adultes sont engagées dans du sugar dating, cela devient malheureusement plus compliqué, souligne-t-elle. "Parfois, cela va dans les deux sens. L'homme plus âgé peut être victime de manipulation psychologique et d'exploitation. Ainsi, pour un accès facile aux fonds, les femmes peuvent se livrer à des manipulations psychologiques et à d'autres formes de violence, y compris des crimes frauduleux contre le sugar daddy. À l'inverse, l'homme peut également se livrer à des violences psychologiques, économiques, physiques et sexuelles pour obtenir ce qu'il veut en échange d'argent", avance-t-elle.

Quels sont les signes d'alerte ? Dans une famille à faibles revenus, il faut détecter la provenance de l'argent, le portable, un train de vie aisé, etc., puisque le sugar daddy va combler son sugar baby mineur de cadeaux. D'autant que le sugar dating se déroule extensivement sur la Toile. D'où l'importance d'une surveillance accrue des activités virtuelles, affirme Rita Venkatasawmy. Selon Rajen Suntoo, les jeunes seront plus conscients de leur corps et peuvent s'isoler de leurs amis. Des cachotteries peuvent également survenir. D'après Trisha Gukhool, les parents doivent être attentifs et observer les changements de comportement chez leurs enfants, en plus de leur possession de nouveaux gadgets, vêtements, etc. La vigilance sur l'usage numérique est aussi de mise d'autant que ces plateformes peuvent être des terrains fertiles pour les abus d'enfants.

Comment contrer cette pratique ? Premièrement, il faut consolider et éduquer la famille pour mieux soutenir les enfants et en faire des adultes solides, suggère l'Ombudsperson for Children. Deuxièmement, la vulgarisation dans les écoles doit être effective. Enfin, elle évoque la formation des enseignants et des travailleurs sociaux qui est requise pour mieux aborder ce fléau social avec les mineurs. Le sociologue renchérit sur le rôle de l'éducation parentale et des organisations socioculturelles sur les bonnes façons de vivre.

Trisha Gukhool met l'accent sur l'éducation sexuelle à l'école, essentielle pour sensibiliser les jeunes à ces questions en tant que moyen de prévention. Elle insiste sur le fait de briser le tabou autour du phénomène de sugar daddy et d'inciter vraiment les femmes, dès leur plus jeune âge, à devenir économiquement autonomes par leurs propres forces et capacités. Cela, avec des politiques ciblées et des programmes d'autonomisation des femmes.