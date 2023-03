Afrique: Dix pays confrontés à une pauvreté extrême

La Commission économique des Nations unies pour l'Afrique (CEA) a tenu, le 22 mars à Addis-Abeba, en Ethiopie, la 55e session de la conférence des ministres africains des Finances, de la Planification et du Développement économique.

Le Burundi, la Somalie, Madagascar, le Soudan du Sud, la République centrafricaine, le Malawi, la République démocratique du Congo, la Guinée-Bissau, le Mozambique et la Zambie sont les pays les plus touchés par la pauvreté en Afrique, selon la secrétaire exécutive adjointe et économiste en chef de la CEA, Hanan Morsy.

Citant une recherche menée par la CEA, elle a indiqué que dans chacun de ces dix pays, entre 60 et 82 % de la population vivait sous le seuil de pauvreté.

Sur la base de ces recherches, la CEA estime que les ménages africains dépensent jusqu'à 40 % de leurs revenus en nourriture et que les crises mondiales ont durement touché les ménages les plus pauvres du continent.

" Quelque 310 millions d'Africains - un nombre stupéfiant - ont connu une forme d'insécurité alimentaire, et 6 millions ont été confrontés à la faim extrême en 2022 ", a-t-elle noté.

Hanan Morsy a déclaré au cours de cette conférence de deux jours que " d'importants niveaux de pauvreté et d'inégalité existaient déjà en Afrique avant les récentes crises mondiales, mais la pauvreté s'était maintenant aggravée et les inégalités creusées ", en concluant qu'aujourd'hui, environ cinq cent quarante-six millions de personnes vivent dans la pauvreté, soit une augmentation de 74 % depuis 1990. Et, les chocs mondiaux ont eu des répercussions sur la population pauvre d'Afrique, notamment à travers l'inflation qui s'est élevée à 12,3 % en 2022, bien au-dessus de la moyenne mondiale de 6,7 %.

