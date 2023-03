Afrique: La Directrice régionale de l'UNFPA pour l'Afrique de l'ouest et du centre conclut une visite de travail d'une semaine en Guinée-Bissau

communiqué de presse

La Directrice régionale du Fonds des Nations Unies pour la population (UNFPA) pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre, Mme Argentina Matavel Piccin, a conclu le vendredi 10 mars 2023 une visite de travail d'une semaine en Guinée-Bissau où elle a rencontré les principaux partenaires au développement et les hauts fonctionnaires du gouvernement, notamment S. E. le Premier ministre de la Guinée-Bissau, M. Nuno Gomes Nabian, le ministre de la Santé publique Dr Dionísio Cumba et le ministre de la Jeunesse, de la Culture et des Sports Dr Augusto Gomes.

Accompagnée du ministre de la jeunesse, de la culture et des sports, le Dr. Augusto Gomes, et d'autres représentants du gouvernement, Mme Matavel Piccin a visité la ville orientale de Bafatá et a interagi avec des jeunes, et des chefs traditionnels et religieux. Elle a ensuite participé à l'ouverture d'un centre polyvalent et multifonctionnel de la jeunesse, construit par le gouvernement de la Guinée-Bissau et l'Organisation internationale pour les migrations, et entièrement équipé par l'UNFPA.

Mme Matavel Piccin s'est également entretenue avec des membres de l'organisation de la société civile et a participé à une table ronde multidisciplinaire de la commission de la condition de la femme, dont le thème de cette année est centré sur : " Pour un monde digital inclusif : Innovation et technologies pour l'égalité des sexes ".

Elle a également eu des discussions de haut niveau avec des représentants de l'État sur le renforcement du partenariat de l'UNFPA avec le gouvernement de la Guinée-Bissau afin d'accélérer les efforts visant à mettre fin à la mortalité maternelle évitable, aux besoins non satisfaits en matière de planification familiale et à l'autonomisation des femmes et des jeunes.

Souhaitant la bienvenue à la Directrice régionale, le Premier ministre, Eng. Nuno Gomes Nabian, déclare : "Nous sommes heureux, en tant que gouvernement, d'accueillir un cadre supérieur d'une organisation telle que l'UNFPA, qui contribue au développement de cette nation [la Guinée Bissau]".

Le ministre de la Santé publique, le Dr Dionisio Cumba, a déclaré que le gouvernement de la Guinée-Bissau souhaiterait continuer à travailler avec ses partenaires pour prévenir les décès maternels, réduire les besoins non satisfaits en matière de planification familiale et aider les jeunes à atteindre leurs pleins potentiels. La visite de la Directrice régionale, a-t-il dit, a donc été l'occasion de voir ses interventions [de l'UNFPA] et de discuter de nouvelles voies pour maintenir les progrès que nous avons réalisés. "Merci pour le soutien et les efforts de l'UNFPA qui ont permis d'atteindre zéro décès maternel en 2022 au centre de santé de Buba, dans une région qui enregistrait constamment le plus grand nombre de décès maternels", a déclaré le ministre Cumba.

La visite dans ce pays d'Afrique de l'Ouest intervient alors qu'un rapport récemment publié par les Nations unies sur les tendances de la mortalité maternelle 2000-2020 montre que la région, au cours des deux dernières décennies, a réduit son taux de mortalité maternelle de 21,5 % seulement, en moyenne. La Guinée-Bissau étant l'un des six pays de la région à avoir réduit la mortalité maternelle à près de la moitié, du taux d'indicateur de 40-47 %. Les autres sont le Burkina Faso, le Ghana, la Guinée, le Mali et la Gambie.

À propos de sa visite, Mme Matavel Piccin a déclaré : "L'UNFPA s'engage à travailler aux côtés du gouvernement et des partenaires en Guinée-Bissau pour s'attaquer d'urgence au taux très élevé de mortalité maternelle".

