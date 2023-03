Afrique: CAN 2024/RDC - Mauritanie - Desabre confiant en la victoire des Léopards

Le sélectionneur-manager des Léopards de la République démocratique du Congo (RDC), Sébastien Desabre, et quelques joueurs ont été devant les journalistes, le 23 mars, à Lubumbashhi, dans le cadre de la conférence d'avant-match contre la Mauritanie.

La RDC affronte, ce 24 mars, au stade TP Mazembe du chef-lieu de la province du Haut Katanga, les Mourabitounes de la Mauritanie, en troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des nations (CAN). Et la quatrième journée est prévue pour le 28 mars à Nouakchott. Cette rencontre à Lubumbashi, doit-on noter, sera le premier match officiel de Sébastien Desabre avec les Léopards. Il avait succédé à l'Argentin Hector Cuper, démis de ses fonctions après les deux premières journées chaotiques des Léopards.

Prenant la parole à la conférence de presse d'avant-match la veille, le technicien français, ancien coach de Niort (L2 France) et ancien sélectionneur des Cranes d'Ouganda, a déclaré : " Il s'agira d'abord de remporter la victoire sur ce match à domicile, ce qui peut nous permettre d'entrevoir la survie dans ce groupe. C'est la première fois qu'on va être en compétition officielle, on a eu énormément de joueurs à intégrer, mais on a fait que deux séances. Donc, ce match constitue le départ de quelque chose qu'on construit depuis pas mal de temps ".

Et confiant en son groupe, Sébastien Desabre a laissé entendre ceci : " On a tous les moyens possibles à Lubumbashi, et nous sommes contents... La force de ce groupe c'est l'envie. Je ressens beaucoup d'envies et de motivations des joueurs à faire quelque chose de positif sur ce stage et dans le futur. Les cadres doivent nous montrer de quoi ils sont capables. La Mauritanie est première du groupe et ce n'est pas un hasard. Mais on doit gagner. Je suis satisfait de l'Etat d'esprit qu'affichent les joueurs. Ils savent qu'un moment donné, les matchs il faut les gagner. Et pour les gagner, il faut avoir un caractère, une discipline irréprochable. Pour moi, ce que je vais leur demander en premier, c'est de montrer sur le terrain le caractère qui fait qu'une équipe nationale représente un pays. Il faudra donc faire preuve d'une grande discipline et de caractère. Couplés à notre qualité, je ne me fais pas de soucis, on gagnera des matchs ".

Il a lâché quelque chose sur le poste crucial de gardien de but. L'on sait que Joël Kiassumbua est le gardien numéro un des Léopards depuis un bon moment. Mais Desabre veut redistribuer les cartes. " Pour moi, il n'y a pas de hiérarchie pour le gardien de but en sélection, ce n'est pas comme en club. Il faut avoir du temps ", a-t-il souligné. Clairement, chacun de trois gardiens de but, notamment Kiassumbua, Lionel Mpasi Nzau et Baggio Siadi Ngusia, doit aller chercher la place de titulaire. Et Desabre aura le choix certainement par rapport au temps de jeu et aux performances réalisées en clubs.

Interrogé, le gardien de but Lionel Mpasi de Rodez en L2 France se sent visiblement prêt, remis d'une blessure depuis quelques jours. " C'est excitant, après quatre semaines de coupure pour moi, d'être de suite dans le bain en sélection nationale, j'ai hâte. Ça va être un rassemblement super important, car on joue la Mauritanie en double confrontation pour les éliminatoires de la CAN. Tout le pays est derrière nous pour gagner ces deux matches, car on a besoin de leur soutien après les deux premières défaites dans cette campagne de qualification ", a-t-il dit.

Présent à Lubumbashi, le défenseur central de l'Olympique de Marseille et cadre des Léopards, Chancel Mbemba, a eu lui aussi quelques mots beaucoup plus sur le renouveau au sein de la sélection. " Nous avons un nouveau sélectionneur qui a une vision. Nous devons tous y entrer. Merci aux amis qui nous ont rejoints, tous ensemble et ceux qui ont joué les deux premières rencontres même si les autres ne sont pas là. Le plus important, c'est que nous ayons tous le même état d'esprit ", a-t-il fait remarquer.

La Mauritanie semble sereine

Les Mourabitounes de la Mauritanie ont foulé le sol lushois, le 22 mars, pour ce match programmé le 25. Leader du groupe I, la Mauritanie vient pour arracher des points. Le sélectionneur Babacar Niasse a, en conférence de presse, reconnu que le match ne sera pas une partie de plaisir, d'autant plus que la RDC a faim de points après les deux défaites des premières journées des éliminatoires.

Le gardien de but des Mourabitounes sociétaire de Tondela CD au Portugal a, pour sa part, indiqué que la pression sera plutôt du côté congolais : " On sait très bien que ça ne va pas être deux matchs faciles, mais en étant sereins, on va s'en sortir. On sait qu'en face, ils vont avoir la pression, pas nous. Donc sereinement, nous allons faire le nécessaire ".