Afrique: Les nouveaux entraîneurs Hughton, Grant et Badou veulent prendre un bon départ

Alors que les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies, Côte d'Ivoire 2023 se poursuivent ce jeudi, trois entraîneurs débuteront officiellement leur mandat à la tête de différentes équipes nationales, et ils sont en quête de victoire.

Il s'agit de Chris Hughton (Ghana), Ezzaki Badou (Soudan) et Avram Grant (Zambie).

Le Ghana de Hughton affronte l'Angola

Premier match pour Hughton à la tête du Ghana. Les Black Stars affronteront l'Angola dans le cadre du troisième match du Groupe E des éliminatoires.

Successeur d'Otto Addo, qui a quitté son poste après le Mondial au Qatar, Hughton a été officiellement présenté cette semaine. L'ancien entraîneur de Brighton & Hove Albion n'est pas un nouveau venu dans l'équipe nationale puisqu'il a travaillé comme conseiller technique d'Addo.

En tête de son groupe avec quatre points pour une victoire et un match nul, et une victoire le Ghana vise les trois points contre l'Angola ce qui lui permettrait de prendre la tête de cette poule. Hughton trépigne d'impatience

"J'ai étudié les cinq, six, sept derniers matches de cette équipe. C'est une très bonne équipe sur le plan technique, avec une influence portugaise évidente. Ils ont beaucoup de bons joueurs techniques. L'opposition sera difficile, et nous devons nous y préparer, comme nous le ferons pour n'importe quel adversaire", a déclaré le tacticien.

Il ajoute : "Ils ont les capacités et sont parfaitement conscients qu'ils peuvent nous causer beaucoup de problèmes mais nous y sommes préparés"

À noter que le Ghana sera privé des services de Tariq Lamptey pour ce match, mais il pourra compter sur la présence du gardien Joseph Wolacott.

Madagascar affronte la RCA

Dans le même groupe, la lanterne rouge, Madagascar, joue contre la République centrafricaine. Les deux équipes ne comptent qu'un seul point, résultats de leurs deux premières sorties (un match nul et une défaite) et l'on s'attend à un duel difficile entre les deux équipes.

Dans les autres matches prévus jeudi, le Sud-Soudan se déplacera à Brazzaville pour affronter le Congo, à la recherche de ses premiers points. Le plus jeune État d'Afrique a perdu deux fois de suite dans le Groupe G, face à la Gambie et au Mali.

L'entraîneur Stefano Cusin est impatient d'affronter les Congolais sur leur propre terrain. Le Congo est deuxième du groupe avec trois points, après avoir remporté son dernier match contre la Gambie.

"Ce sera un match très difficile, mais nous sommes bien préparés. Nous devons gagner pour conserver nos chances de qualification. Nous avons analysé les deux derniers matches, ce que nous avons fait de mal et ce que nous pouvons améliorer pour essayer de gagner", a déclaré le tacticien.

Le Marocain Badou se prépare pour son premier match au Soudan

Dans le même temps, le Soudan, sous la houlette de son nouvel entraîneur Ezzaki Badou, se déplacera au Gabon dans le cadre du Groupe I. Badou a été nommé à la tête de l'équipe le mois dernier.

Ancien gardien de but, il a emmené le Maroc en finale de l'AFCON en 2004 et il aura à coeur de connaître la même fortune avec les Faucons de Jediane dès le début de son mandat. Le Soudan est troisième au classement avec trois points obtenus lors de son dernier match, une victoire contre la RD Congo, après avoir perdu contre la Mauritanie (3-0).

Le Gabon, n'a qu'un point de plus par rapport à ses adversaires du jour. Les Gabonais sont désireux de tirer le meilleur parti de leur avantage pour rester à flot.

Ancien de Chelsea, Avram Grant va dirigera son premier match dans les éliminatoires de la CAN. En effet, la Zambie jouera contre le Lesotho à domicile. Grant, a été nommé à la tête des Chipolopolo en décembre dernier et a eu plus de deux mois et demi pour préparer son équipe.

La Zambie occupe la deuxième place du groupe H avec trois points, fruits de sa victoire contre les Comores, troisièmes, après avoir débuté sa campagne par une défaite contre la Côte d'Ivoire. Une bonne dynamique qui donne des ailes à son sélectionneur :

"Je suis très enthousiaste à l'approche des deux prochains matches. Ces deux matches peuvent nous permettre de faire un pas en avant vers la qualification. Ce ne sera pas facile, j'ai vu le Lesotho lors des derniers matches et c'est une très bonne équipe, mais nous sommes prêts pour le match et nous jouons à domicile, nous voulons réussir et gagner."

Avant d'ajouter : "Je suis heureux que les joueurs aient fait beaucoup d'efforts à l'entraînement depuis notre mise au vert".

À noter que le Lesotho est dernier du groupe avec un point dû à un mémorable 0-0 contre la Côte d'Ivoire.