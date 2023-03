Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Mars 2023

Côte d’Ivoire : Naufrage d’une embarcation de migrants ivoiriens en Tunisie- 5 morts et 28 disparus

Encore un drame en Méditerranée. Cette fois, la tragédie touche particulièrement la Côte d’Ivoire. Avec un lourd bilan : au moins 5 personnes noyées et 28 portées disparues. Le drame est survenu, le mercredi 22 mars, lorsqu’aux larges des côtes tunisiennes, une embarcation a fait naufrage avec à son bord des migrants en majorité originaires de la Côte d’Ivoire. Les recherches pour retrouver les disparus se poursuivent. L’embarcation essayait de traverser la mer avec 38 migrants. « Les corps de 5 migrants ont été retrouvés et 5 autres ont été secourus, mais 28 sont toujours portés disparus », a déclaré Romdhane Ben Amor, du Forum tunisien pour les droits sociaux et économiques (Ftdes).Il a précisé que l’embarcation avait coulé « parce qu’elle était surchargée» avec 38 passagers, pour la plupart des Ivoiriens. (Source : Fratmat.info)

Mali : Note trimestrielle de la Minusma-Le gouvernement se prononce

Les autorités maliennes ont pointé des faiblesses dans le document de la Mission onusienne. Notamment le manque de fiabilité de la méthode d’enquête sur les droits de l’Homme. Au titre des observations générales, le gouvernement dit constater avec regret que, comme les précédentes, cette Note ne met pas l’accent sur les efforts déployés par les autorités maliennes en matière de protection et de promotion des droits de l’Homme, notamment en termes de formation et de sensibilisation. Dans sa Note, la Minusma soutient que les cas rapportés dans le document ont été vérifiés sur la base des enquêtes menées par la Mission et les positions, déclarations et communiqués officiels ainsi que les documents publiés par des organisations étatiques, non étatiques et les Agences des Nations unies. (Source : l’Essor)

Niger : Coopération- Signature de l’Avenant à la convention d’établissement de l’Afd

Le ministre d’Etat nigérien en charge des Affaires Etrangères et de la coopération, M. Hassoumi Massoudou et la directrice de l’Agence Française de Développement (AFD), Mme. Cynthia Mela ont signé, le mardi 21 mars 2023 à Niamey, l’avenant à la convention d’établissement relative au statut de la Caisse Centrale de Coopération Economique en République du Niger du 15 décembre 1980. A l’issue de cette cérémonie, les nouveaux bureaux d’expertise France ont été inaugurés suivi d'une visite guidée des officiels Nigériens.Grâce à la signature de cet Avenant, Expertise France aura désormais le statut de Partie à part entière à la convention relative au statut de l’AFD et permettra son intégration effective au Groupe AFD en lui conférant le même statut particulier dont bénéficie l’AFD au Niger.Le Directeur général d’Expertise France M. Jérémie Pallet et le Directeur régional de l’Ad, M. Bruno Leclerc ont pris la parole pour remercier les autorités nigériennes et réaffirmer leur disponibilité à accompagner le Niger dans divers secteurs de développement. (Source : Anp)

Guinee : Conakry - Un militaire ouvre le feu sur un jeune dans un maquis

Les dénonciations de crimes impliquant des hommes en uniformes se multiplient à Conakry. Le dernier cas en date est survenu le jeudi 23 mars 2023 à Sangoyah où un militaire qui serait membre des forces spéciales est accusé d’avoir ouvert le feu sur un jeune. Selon les premiers témoignages recueillis par Africaguinee.com, le militaire qui a le grade de caporal a tiré sur Abdoulaye Camara, âgé d’une vingtaine d’années, après une altercation, dans un maquis. D’après un proche de la victime, le présumé auteur nommé Djan Bah a l’habitude de menacer ses collègues avec son arme. D’aucuns disent qu’il n’a pas fait exprès alors que d’autres estiment que c’est un acte prémédité. (Source : africaguinee.com)

Burkina Faso : Communication des terroristes- Les précisions de Capitaine Ibrahim TRAORE

Le président de la Transition, Chef de l’Etat, le Capitaine Ibrahim TRAORE a eu des échanges directs, ce jeudi, avec les forces vives de la région du Centre-Nord dans le cadre de la lutte contre le terrorisme menée actuellement sur l’ensemble du territoire national. Face aux forces vives de la région du Centre-Nord réunies dans la salle polyvalente de la ville de Kaya, le Chef de l’État a réaffirmé sa détermination à travailler pour la reconquête du territoire, le retour de la paix et de la sécurité au Burkina Faso, ainsi que pour le développement du pays. « Jamais nous n’abandonnerons notre patrie », a rappelé le Président de la Transition. Les forces vives de la région ont reconnu les efforts engagés par la Transition dirigée par le Président Ibrahim TROARE dans la dynamique de la reconquête du territoire et du retour de la paix au Burkina Faso. (Source :Burkina 24)

Sénégal : Recherche de la Paix- le Khalife Serigne Assane Seck chez Macky Sall

Macky Sall a reçu le Khalife général de Thiénaba, Serigne Assane Seck dans la soirée du mercredi 22 mars 2023. Dans leurs échanges, le président Macky Sall et le Khalife ont abordé la question de la préservation de la paix au Sénégal. Un autre point de la rencontre consistait à discuter des différents projets de modernisation de la cité religieuse. Au cours de cette rencontre, Sergine Assane Seck a prié pour la paix au Sénégal ainsi que pour le monde entier. (Source : adakar.com)

Benin : A peine les législatives terminées- 2026 cristallise déjà les attentions

Des appels à la prière pour tel, des sorties de creusets politiques qui sonnent la remobilisation, des appels de pied, par des subterfuges, au chef de l’Etat,… les réactions se multiplient ces derniers jours. Ce remue-ménage politique, qui s’observe, a pour point de mire 2026.Au Bénin, la politique est souvent trop présente dans les débats. A peine une élection terminée, qu’une autre se prépare. Et pour le cas d’espèce, ce sont les élections générales de 2026, plus particulièrement lan présidentielle qui alimente déjà les débats, 3 ans à l’avance. Ceci du fait qu’elle représente une équation à plusieurs inconnus. Si 2026 devrait consacrer la fin du pouvoir Talon, peut-on dire la même chose du système qu’il incarne depuis 2016 ? La thèse du successeur sorti des entrailles du pouvoir est toujours d’actualité même si nul ne peut mettre, pour l’heure, un nom sur le visage du potentiel dauphin. En son temps, il avait été dit que ce sont les partis politiques qui animent la vie politique. Dès lors, tout potentiel dauphin devrait venir des partis politiques et son nom connu à l’avance, comme cela se passe dans les grandes démocraties, avec l’organisation de primaires. Certes, ce n’est pas encore tard. Mais rien n’est sûre, à l’heure actuelle. (Source : acotonou.com)

Gabon : Ramadan 2023 - L’imam Ismaël Oceni Ossa invite à un éveil de conscience

La communauté musulmane du Gabon, entame le mois béni de Ramadan le jeudi 23 mars, vers la crainte révérencielle d’Allah et vers des remerciements inhérents à ses innombrables bienfaits et ses multiples dons. C’est l’une des interprétations faites par le président du Conseil supérieur des Affaires islamique du Gabon (CSAIG), l’imam Ismaël Oceni Ossa, pour l’avènement du mois sacré de Ramadan.» Avant de conclure ses propos en réitérant au nom de la communauté musulmane du Gabon ses sincères condoléances les plus attristées à l’endroit des familles éprouvées par le destin divin, suite au naufrage du bateau Esther miracle survenu le 9 mars dernier. (Source : Agp)