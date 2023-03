Burkina Faso: Soutien à la Transition - Des veuves des FAMA chez le Premier Ministre

Une délégation de la Fédération des femmes veuves militaires et paramilitaires du Mali a rendu une visite de courtoisie au Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela, le mercredi 22 mars 2023 à Ouagadougou.

Après la Guinée et Bobo- Dioulasso où elle a eu des rencontres avec les chefs coutumiers des Hauts-Bassins et les veuves des Forces de défense et de sécurité (FDS), la délégation de la Fédération des femmes veuves militaires et paramilitaires du Mali a été reçue, le mercredi 22 mars 2023, par le Premier ministre, Apollinaire Joachimson Kyélem de Tambela. Pour la doyenne du groupe, Ackaïta Coulibaly, cette visite au Burkina Faso vise à sensibiliser les veuves des FDS à coopérer et à bien soutenir la Transition comme elles au Mali.

" Nous avons tenu une rencontre avec elles et cela s'est bien passé ", a-t-elle indiqué. Selon la doyenne, ce tête-à-tête avec le Premier ministre avait également pour objectif de faire part au chef du gouvernement burkinabè, du but de leur organisation et leurs perspectives. " Il nous a donné des directives et nous apprécions ses idées. Et je pense qu'ensemble, nous allons travailler pour la paix dans nos deux pays ", a déclaré Mme Coulibaly. Pour elle, les deux pays ont un défi commun qui est celui de la sécurité des deux territoires.

Et pour une paix durable, a-t-elle dit, c'est le rôle que chacun de nous doit jouer pour que nous puissions le relever. Selon elle, l'initiative a été saluée par le chef du gouvernement. Pour la directrice générale de la promotion de la femme et du genre, au ministère en charge du genre, Tougouri Marie Madeleine Ouédraogo, ce partage d'expériences a été très profitable aux veuves des FDS du Burkina Faso. " Aujourd'hui, ce sont les femmes qui subissent les conséquences de cette insécurité.

Le Mali, pour avoir subi ce traumatisme depuis des années, a plus expérience. Et les femmes du Mali dans leur action ont réellement contribué à travers leur mobilisation à soutenir leurs autorités pour enrayer cette insécurité. Et nous pensons que les femmes du Burkina Faso peuvent porter ce message de sensibilisation à la jeunesse et aux hommes pour qu'ils aient un changement de comportement ", a soutenu Mme Ouédraogo.