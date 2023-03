Madagascar: Football / CAN 2023 - La qualification des Barea compromise

Madagascar s'est plié sur le score 0 à 3 hier à Mahamasina devant la République centrafricaine. Les Fauves se trouvent après la troisième journée à la seconde place tandis que les Barea derniers.

Défaite amère à domicile devant un public venu nombreux remplir le stade. Enorme défaite pour les Barea qui se sont inclinés sèchement 0 à 3 hier au match aller à Mahamasina contre les Fauves du Bas-Oubangui. Le match compte pour la troisième journée de la qualification à la coupe d'Afrique des nations. À l'aise et combatifs au début, les Barea ont eu des occasions nettes dès l'entame du match. Servi par Tsiry, Lapoussin envoie la balle au-dessus de la barre transversale (5e).

Deux minutes plus tard, Njiva sur le côté gauche sert Tsiry qui s'est précipité en finition. Njiva tente, par la suite, un tir de loin qui a été repoussé par le portier des Fauves, Dominique Junior (10e). Ces derniers remontent la pente tandis que de plusieurs pertes de balle ont été constatées du coté malgache surtout à la dernière passe. Les Barea poursuivent peu après leur pressing. Hakim sur le flanc gauche reçoit un centrage bien dosé de Rayan, mais l'attaquant du club belge, Virton manque la cage.

Le premier tir cadré a été la frappe en puissance de Tsiry qui a été déviée par le portier centrafricain. La fin de la domination stérile arrive après les occasions non concrétisées.

Désorganisés

Le numéro 13 des Fauves, Isaac Ngoma change la donne et ouvre la marque par son pied gauche, une passe en retrait de Donald Benanma (36e). Hakim rate peu après le but de l'égalisation, la balle heurte la traverse (41e). Les Fauves creusent l'écart et doublent la mise grâce au but signé Louis Mafouta du Quevilly en Rouen, qui élimine Datsiry d'abord et assure la finition (44e).

Les remplacements en deuxième période n'ont pas pu stopper l'hémorragie. Rakool à la place de Tsiry, Donisa à Hakim puis Dax remplace Amada, capitane de l'équipe et peu après Zotsara à la place de Njiva et Jean Yves à Datsiry (78e). "Nous sommes tous très déçus. Notre première demi-heure jusqu'au but concédé a été correcte. Nous avons eu sept occasions avant le premier but mais nous n'avons pas marqué. Ensuite nous prenons ce but sur la première frappe et ensuite un deuxième but. Nous avons vraiment envie de revenir après la pause mais nous avons confondu vitesse et précipitation" reconnait le sélectionneur Nicolas Dupuis.

Paralysés, la ligne défensive et surtout le gardien de but Nina n'arrivaient plus à éviter le but du KO centrafricain marqué par le même Mafouta (78e). Ghislain Baboula a même failli enfoncer le clou à la toute dernière minute.

"C'était un match équilibré. Nous avons eu la chance de marquer en premier. Nous avons su profiter les occasions... Au match retour, nous devons voyager et récupérer surtout... Nous avons deux joueurs blessés, un suspendu" confie le coach Suisse, Savoy Raoul. La chance de qualification est ainsi de plus en plus mince pour Madagascar après deux défaites et un nul. Le Ghana occupe la position de leader après sa victoire de 1 à 0 hier contre l'Angola, but marqué en temps additionnel par Antoine Semenyo (96e).

La Centrafrique grimpe d'une marche et se trouve à la seconde place, l'Angola troisième et Madagascar lanterne rouge. Les deux délégations prendront ensemble le même avion cet après-midi à destination du Cameroun en passant par Addis Abeba, disputer le match retour comptant pour la quatrième journée programmé le lundi 27 mars.

Classement groupe E

1- Ghana 7 + 4

2- Centrafrique 4 + 2

3- Angola 4 0

4- Madagascar 1 - 6