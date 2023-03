Madagascar: Rugby à VII / Coopération - La Grande Bretagne apporte sa contribution

Des aides qui arrivent à point nommé. Malagasy Rugby a reçu la visite de l'ambassadeur de Grande Bretagne, David Ashley, au stade Makis d'Andohata­penaka hier. C'était une occasion pour lui d'offrir divers lots de jeux de maillots d'équipe, des maillots d'entraînement, des chaussettes, des shorts, des équipements de protections et des accessoires...

L'ambassadeur de Grande Bretagne n'a pas oublié de féliciter les ladies Makis de Madagascar pour leur participation à la Coupe du monde de rugby à VII qui a eu lieu en Afrique du Sud l'année dernière, lors de sa prise de parole en malgache. Ensuite il a rappelé une petite histoire expliquant que le Royaume Uni est la patrie du rugby et que le rugby a été reconnu officiellement comme sport à partir de l'année 1870.

Berceau du rugby

" En tant que Britannique et ancien joueur de rugby, je ne peux qu'être fier de constater combien ce sport est populaire à Madagascar. En 2018, une équipe masculine de l'université d'Oxford est venue affronter l'équipe nationale malgache. L'équipe d'Oxford a été battue. Nous sommes venus ici pour la remise des lots d'équipements collectés au Royaume Uni par une organisation de charité . Nous espérons que ces équipements feront le bonheur des passionnés de rugby et contribueront à l'amélioration des conditions des joueurs et renforceront le lien d'amitié entre les deux pays ".

David Ashley n'a pas oublié de souhaiter bonne chance aux ladies Makis de Madagascar qui s'envoleront pour l'Afrique du Sud début avril pour participer au circuit Seven series.

Marcel Rakotomalala n'a pas caché sa joie et sa fierté d'avoir reçu la visite d'un ambassadeur d'un grand pays et berceau du rugby comme l'Angleterre: " Si un tel événement s'est produit, cela traduit l'efficacité de notre mode de gestion et la puissance du rugby malgache en Afrique. Les yeux du monde de l'ovale sont rivés sur Madagascar grâce à l'effort et au savoir-faire des ladies Makis ".

Le rugby malgache est connu dans le monde maintenant. De nouvelles voies s'ouvrent pour le rugby malgache comme les Seven series.