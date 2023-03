Madagascar: Jeux des Îles - Trois expatriés dans la présélection

Les présélectionnés en vue des onzièmes Jeux des Îles ont procédé au deuxième regroupement depuis cette semaine au gymnase d'Anko­rondrano.

Trois expatriés figurent dans la liste publiée par la direction technique de la Fédération malgache de volley-ball le 16 mars. Deux expatriés sont sollicités, Ghislain Rivoharilala dit Lala Be du St Leu La Réunion, et ce sera la première sélection pour l'ancien passeur de Fara­fangana, et Michel Jean Ricco du club seychellois New Boys. Melissa Rambony de l'Anse Royale des Seychelles sera l'unique expatriée du côté des filles.

Lala be a formé la sélection malgache aux jeux de 2007 et 2009 mais a décidé de défendre les couleurs réunionnaises lors des jeux de 2015 et 2019 en raison du retard du remboursement des frais de déplacement. "Les expatriés demandent ainsi la garantie de prise en charge et le remboursement des billets d'avion avant de venir rejoindre la sélection" souligne le directeur technique national, Jean Honoré Razafinjatovo dit Noré Kely. Vingt des trente joueurs et joueuses qui ont effectué le premier regroupement d'octobre à décembre ont été retenus.

Ossature gendarmes

L'équipe masculine est à ossature du GNVB. Quatorze ont été appelés, renforcés par trois jeunes de l'ASI et un du Cosfa. Eric Franco Randriam­parany du GNVB, club cham­pion de Madagascar avec dix titres au compteur, a été désigné head coach des garçons. La présélection féminine est également formée en majorité par le GNVB, vice -champion de Madagascar avec neuf éléments, six pour le Stef'auto quatorze fois champion national, et une chacun pour BI'AS et MVBC. La direction technique a confié le poste d'entraîneur à Gildas Zafindalana du Stef'auto. Madagascar a échoué en finale de la précédente édition chez les hommes comme chez les dames. Pour le beach volley, onze garçons et huit filles poursuivent la préparation sous l'égide respectivement de Fidinirina Andrianarijaona dit Tarzan et Rindra Rakoto­malala.

La Grande Île a été la grande absente de la première édition de la compétition de beach en 2019 à Maurice. "Nous avons effectué la détection depuis 2019, sans oublier de faire le suivi de la performance des joueurs, pour voir la forme du moment" explique le DTN. L'entraînement se déroule depuis ce lundi au gymnase d'Ankorondrano, de 6h30 à 8h30, les lundi et mercredi pour les garçons et les mercredi et jeudi pour les filles. Concernant le site de compétition, le volley en salle pourrait se tenir soit au gymnase Akamasoa, soit au gymnase de Mahamasina, tandis que le beach se jouera à Analamanga Park ou à Mahajanga.