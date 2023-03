Afrique Australe: La SADC célèbre le 35e anniversaire de la bataille de Cuito Cuanavale

Luanda — Ce jeudi 23 mars, Journée de la liberté pour l'Afrique australe, la SADC commémore le 35e anniversaire de la bataille de Cuito Cuanavale.

Le 23 mars, après discussion et approbation, est célébrée pour la cinquième fois comme Journée de la libération de l'Afrique australe, une " fête " impliquant tous les pays membres de cette communauté.

La bataille a eu lieu dans la municipalité angolaise de Cuito Cuanavale, province de Cuando Cubango, entre les anciennes Forces armées populaires pour la libération de l'Angola (FAPLA), soutenues par des internationalistes cubains, et les Forces armées de libération d'Angola (FALA) liées à l'UNITA, avec le soutien militaire de l'ancien régime sud-africain de l'apartheid.

Elle est considérée comme la plus grande confrontation militaire de la guerre civile angolaise et s'est déroulée du 15 novembre 1987 au 23 mars 1988.

Sur le continent africain, cette bataille fut la plus longue depuis la Seconde Guerre mondiale.

L'événement est devenu le tournant décisif de la guerre qui s'est prolongée pendant de nombreuses années, encourageant un accord entre Sud-Africains et Cubains pour le retrait des troupes et la signature des Accords de New York, qui ont donné lieu à la mise en oeuvre de la résolution 435/78 du Conseil de sécurité de l'ONU, conduisant à l'indépendance de la Namibie et à la fin du régime de ségrégation raciale en vigueur en Afrique du Sud.

Sur place, le gouvernement angolais a érigé le Mémorial de la "Victoire de la Bataille de Cuito Cuanavale", un imposant monument qui reçoit chaque année des dizaines de visiteurs, nationaux et étrangers.

L'ouvrage en bronze, érigé dans un espace de 50 mètres de long, comprend les trois moments séquentiels de la bataille, à savoir la partie qui dépeint la concentration des unités militaires de FAPLA, le départ pour la victoire et les unités en défense de la municipalité.

Le soi-disant mur des héros occupe une bande de 75 mètres de long. Les sculptures en bronze symbolisent l'hommage aux soldats des FAPLA, l'éducation patriotique, la guerre, la destruction, la souffrance de la population de Cuito Cuanavale, la fermeté et la détermination des Angolais pour la victoire.

À côté du mémorial se trouve le musée en plein air, où tout le matériel de guerre utilisé par les FAPLA pendant les combats est exposé, en mettant l'accent sur les chars de guerre BMP-1 et 2, les pièces d'artillerie 130, D-30 et 76 mm, des chasseurs Mig -23 et 21, des pièces anti-aériennes ZU-23, mitrailleuses de type PKM, entre autres équipements militaires.