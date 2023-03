Angola: Le MPLA veut une plus grande diffusion de la bataille de Cuito Cuanavale

Luanda — Le Bureau politique du MPLA a réitéré aujourd'hui, jeudi, son intention de voir des actions massives d'éducation civique et patriotique, afin que les nouvelles générations connaissent et respectent la valeur historique de la bataille de Cuito Cuanavale.

Dans un communiqué sur le 23 mars, " Journée de la libération de l'Afrique australe ", parvenu à l'ANGOP, le MPLA considère cette bataille comme un jalon incontournable de la mémoire collective de l'Afrique et du monde, ainsi que le prix de la liberté et de ses héros.

Selon le MPLA, la victoire remportée lors de cette bataille a entraîné de profonds changements dans la géopolitique de la région sud du continent africain.

Pour cette raison, le Bureau politique du MPLA lance un appel à tous les Angolais afin que, dans le plus grand respect pour tous ceux qui se sont engagés et ont même donné leur vie, ils célèbrent cette date avec un esprit d'amour pour le pays, d'engagement aux causes qui visent le bien-être et le bonheur des citoyens.

Le parti au pouvoir en Angola réitère son soutien à toutes les actions diplomatiques menées par l'exécutif angolais, qui visent à renforcer et à consolider le rôle du pays dans le contexte régional et international, en favorisant le dialogue et la concertation permanente pour la prévention et la résolution pacifique des conflits.

Le maintien de la paix et de la sécurité, notamment dans la région australe du continent africain, dans le golfe de Guinée et dans les Grands Lacs, fait partie des engagements du MPLA.