Sénégal: BRVM - Poursuite de la tendance baissière de la capitalisation du marché obligataire

La tendance baissière de la capitalisation boursière du marché des obligations de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), entamée depuis le 16 mars 2023, s'est poursuivie à l'issue de la séance de cotation de ce jeudi 23 mars 2023.

Cette capitalisation est en effet passée de 10 151,075 milliards de FCFA le 16 mars 2023 à 10 093,324 milliards de FCFA ce 23 mars 2023, soit une contraction de 57,751 milliards de FCFA.

Quant à celle du marché des actions, elle s'est repliée de 5,988 milliards, à 7571,939 milliards de FCFA contre 7577,927 milliards de FCFA le 22 mars 2023.

La valeur des transactions est également apparue en baisse, avec une valeur transigée de 445,718 millions de FCFA contre 603,828 millions de FCFA la veille.

Les trois indices de la BRVM sont en baisse. C'est ainsi que l'indice composite (l'indice général de la Bourse) a baissé de 0,08% à 203,53 points contre 203,69 points la veille.

De son côté, l'indice BRVM 30 (indice des 30 valeurs les plus échangées du marché) est en repli de 0,10% à 102,46 points contre 102,56 points précédemment.

L'indice BRVM Prestige (qui regroupe l'ensemble des valeurs inscrites sur le compartiment Prestige), est en baisse de 0,17% à 106,49points contre 106,67 points la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupé respectivement par les titres BOA Mali (plus 7,00% à 1 300 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 6,15% à 690 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 5,74% à 645 FCFA), BOA Burkina Faso (plus 1,79% à 5 700 FCFA) et Filtisac Côte d'Ivoire (plus 1,69% à 1 200 FCFA).

Quant au Flop 5 des plus fortes baisses de cours, il est occupé par les titres Crown SIEM Côte d'Ivoire (moins 7,35% à 630 FCFA), SETAO Côte d'Ivoire (moins 5,98% à 1 100 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 4,15% à 1 040 FCFA), BICICI Côte d'Ivoire (plus 1,72% à 6 300 FCFA) et BOA Sénégal (moins 0,91% à 2 175 FCFA).