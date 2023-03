Madagascar: Découverte - Un champignon colonisateur malgache en Irlande du Nord

En décembre, la Société de la faune d'Armagh en Irlande du Nord a annoncé une découverte incroyable dans le parc des tourbières et l'a officialisée récemment. Peter Guy, un des membres, a trouvé un champignon qui n'avait jamais été vu auparavant dans la région. L'espèce a été identifiée comme étant l'" Orange Porecap " ou " Favolaschia claudopus ", originaire de Madagascar.

Le champignon nouvellement découvert à Armagh se nourrit de bois mort, ce qui le qualifie de saprophyte. Il est souvent observé dans des zones sombres et humides pendant la saison estivale et automnale, et se distingue facilement par sa teinte orange vif. Cette découverte est révélatrice du nombre croissant d'espèces invasives qui envahissent l'Irlande du Nord.

Ce champignon a été aperçu pour la première fois en Nouvelle-Zélande après avoir été transféré dans le pays avec du bois commercial. Depuis, il s'est répandu dans le monde entier. Notamment au Royaume-Uni où des observations ont été signalées dans des endroits tels que Devon et Cornwall, ainsi qu'en Irlande, à Cork. Les experts s'interrogent sur la manière dont " Orange Porecap ", pourrait interagir avec la faune fongique locale.

La découverte de cette nouvelle espèce de champignons sur le sol irlandais soulève des questions quant à son impact sur les espèces de champignons indigènes. Cette variété de champignons a donc été introduite dans un environnement dont elle n'est pas originaire. Ce qui peut causer des conséquences néfastes sur l'écosystème local.

La récente découverte de Favolaschia claudopus en Irlande du Nord souligne les préoccupations relatives aux espèces envahissantes. Les spécialistes supposent que l'introduction de nombreuses espèces invasives dans la région peut être attribuée aux transports modernes à grande échelle et aux changements climatiques.

L'" Orange Porecap " est une espèce de champignons endémiques de Madagascar, elle est présente dans presque toute l'île. Cependant, il est plus fréquent de le trouver dans les forêts tropicales humides de l'est de l'île, où le climat est plus favorable à son développement.

Il y a eu une exportation à grande échelle de bois de Madagascar vers la Nouvelle-Zélande dans le passé. Mais elle a été associée à des problèmes environnementaux et de durabilité. Surtout dus aux champignons invasifs. Depuis lors, des mesures ont été prises pour réglementer l'exportation de bois de Madagascar afin de protéger l'environnement et les espèces indigènes.