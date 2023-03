Congo-Brazzaville: Droits humains - La CNDH veut instaurer un programme d'éducation en faveur de l'ANR, la police et l'armée

La Commission nationale des droits de l'homme (CNDH) projette de mettre en place un programme d'éducation sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales en faveur des exécutants de la loi au niveau de l'Agence nationale des renseignements (ANR), de la police et de l'armée, et d'autres services de l'État concernés par la question des droits de l'homme.

Le président de la CNDH, institution d'appui à la démocratie, Paul Nsapu, a fait cette annonce le 15 mars, à Kinshasa, lors d'un échange avec une délégation d'Human Rights Watch (HRW) conduite par la Deputy director Carine Nantulya, l'assistant chercheur senior Venance Kalenga Mudiango et le chercheur Junior Dikiefu de HRW-RDC.

Quatre points ont été au menu de cet entretien. En premier lieu, ils ont évoqué les crimes et l'exacerbation des conflits intercommunautaires, ayant comme cause le discours de la haine et les propos discriminatoires à l'égard de certains acteurs politiques. A ce sujet, HRW tient à lancer une alerte, au regard du contexte électoral actuel de la République démocratique du Congo (RDC).

Ensuite, HRW se préoccupe d'une sorte de rétrécissement de l'espace politique et des libertés publiques. Le troisième point abordé au cours de cet échange, c'est le souhait émis par HRW de l'intensification du monitoring dans les lieux de détention. Enfin, le président du CNDH et la délégation de HRW ont parlé de la justice transitionnelle, l'application de la justice, la redevabilité et la réparation en faveur des victimes afin d'aboutir à une paix durable et éviter la répétition des crimes.

Pour parvenir à ces défis, le président Paul Nsapu de la CNDH a globalement parlé de la vision qui sortira du "Plan stratégique" après le séminaire d'imprégnation que la CNDH va organiser incessamment. Cependant, a affirmé Paul Nsapu, la nouvelle équipe de la CNDH mène déjà des actions dans ce sens. Il a ainsi mentionné la descente d'une équipe de monitoring sur le terrain en vue de mener des enquêtes qui permettent de faire des avis et recommandations au gouvernement pour améliorer la situation des droits de l'homme. Ceci se fait dans le cadre du mécanisme dénommé "Comité permanent de prévention de la torture". "Ce mécanisme est déjà opérationnel au sein de la CNDH et effectue chaque semaine des descentes dans les lieux de détention pour enquêter sur les allégations des cas de torture et de non-respect du délai de garde à vue ou de détention préventive", a assuré le président du CNDH.