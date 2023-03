Congo-Brazzaville: Enseignement général - De nouveaux programmes éducatifs en cours de validation

L'atelier de deux jours qui permettra aux experts de valider les nouveaux programmes révisés de CE1, CE2, CM1 pour le primaire, et 4e -3e pour le collège a débuté le 23 mars à Brazzaville. Une fois validés, ces programmes seront mis en oeuvre à partir de la rentrée scolaire 2023-2024.

" Nous attendons de vos travaux des recommandations qui vont contribuer à l'amélioration des supports pédagogiques produits car la qualité demeure le défi le plus significatif de l'ensemble du système éducatif congolais ", a déclaré le ministre de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean-Luc Mouthou, ouvrant les travaux de l'atelier de validation des programmes éducatifs en sciences naturelles, mathématiques et français des classes de CE1, CE2, CM1 pour le primaire ; 4e et 3e pour le collège.

Pour sa part, le coordonnateur du Projet d'appui à l'amélioration du système éducatif, Calixte Kolyardo, a indiqué que la révision des programmes intègre la stratégie sectorielle de l'éducation 2015-2025 révisée pour la période 2021-2030. Cette stratégie prévoit l'amélioration de la qualité de l'éducation avec les supports pédagogiques rénovés : nouveaux programmes, guides pédagogiques, cahiers d'activités en vue d'éradiquer, entre autres, la qualité insuffisante des acquis des élèves, les déperditions importantes au primaire et au secondaire. " L'amélioration de la qualité de l'enseignement passe aussi par l'amélioration des programmes ", a-t-il déclaré.

Il convient de préciser que ces programmes révisés ont fait l'objet d'une mise en essai dans six départements du pays. L'essai a permis de recueillir les impressions des enseignants. Aussi, précédemment, d'autres programmes validés sont déjà mis en oeuvre dans les classes de CP1 et CP2 au primaire ; 6e et 5e au collège.