Congo-Brazzaville: Santé - Le gouvernement et le banc syndical signent un protocole d'accord

Les représentants du gouvernement et l'intersyndicale de la santé ont clôturé à Bibwa, dans la commune de la N'sele à Kinshasa, les travaux de l'atelier de finalisation des négociations sur les avantages sociaux et programmation des actions à entreprendre cette année pour le bien-être des médecins, infirmiers et autres professionnels de santé.

La clôture en douceur des assises est intervebue au terme d'échanges et débats houleux, qui ont débouché sur un compromis pragmatique et républicain entre les deux parties, malgré de nombreux points de divergence.

Les travaux ont été sanctionnés par la signature d'un protocole d'accord entre la commission interministérielle du gouvernement et le banc syndical du secteur de la santé, au nom de la paix sociale et de l'intérêt général de la nation.

Ce protocole d'accord renferme toutes les résolutions prises par les négociateurs dont la principale est la mise en place immédiate d'une commission mixte chargée d'assurer l'évaluation et le suivi des engagements qui ont été signés entre les deux parties. Les indemnités de transport et de logement ainsi que l'alignement à la prime des risques professionnels, qui constituent les revendications prioritaires de la corporation médicale, ont été pris en compte.

Les préoccupations du banc syndical ont trouvé des réponses satisfaisantes dans cet accord dont le gouvernement a assuré son application dans les tout prochains mois de l'année en cours.

Il faut noter que la cérémonie de clôture a été présidée par le vice-Premier ministre (VPM), ministre de la Fonction publique, Modernisation, Administration et Innovation, Jean-Pierre Lihau, qui fait partie de la commission interministérielle composée des ministères de la Santé, du Budget, des Finances et de la Fonction publique. Le VPM chargé de la Fonction publique s'est dit satisfait du consensus trouvé avec l'intersyndicale pour répondre aux attentes des professionnels de la santé et faire avancer le secteur.