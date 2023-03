Congo-Brazzaville: Ministère du Budget - Des orientations pour relever les défis

Six mois après sa nomination à la tête du ministère du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public, Ludovic Ngatsé a réuni, le 23 mars à son cabinet, les cadres et techniciens de son département à qui il a donné des orientations fermes en vue de bien atteindre les objectifs fixés.

Les directeurs généraux et centraux, les conseillers et autres cadres évoluant en son cabinet étaient convoqués à la réunion d'orientation. A cet effet, Ludovic Ngatsé a déroulé la feuille de route de son département, avant de donner des orientations fermes à chacune des directions et structures sous tutelle, en vue de bien assurer la mise en oeuvre des grandes réformes entreprises. Des mesures s'inscrivant dans le cadre de la gestion axée sur les résultats.

Ainsi, dans le processus de mise en oeuvre du budget programme devant entré en vigueur dès le 1er janvier 2024, Ludovic Ngatsé a commis toutes les entités impliquées à la tâche. Celles-ci, a-t-il souligné, doivent présenter à très court terme les programmes finalisés du gouvernement ; proposer à brève échéance l'ossature managériale de toutes les entreprises publiques, adaptées à l'exécution du budget en mode programme.

De même, il les a enjoints au plus vite d'assurer la sensibilisation au concept budget programme, en vue de lui garantir une meilleure appropriation, mais aussi d'améliorer les contrôles lors de l'exécution, question de renforcer la sincérité budgétaire.

S'agissant de la réforme, il sera question de finaliser le cadre législatif portant organisation et gestion du portefeuille public courant cette année. Le ministre du Budget tient aussi à améliorer le suivi des entreprises du portefeuille public grâce à un outil informatisé approprié, capable d'effectuer des analyses approfondies et d'élaborer des stratégies efficientes.

Des sanctions sévères à l'encontre des cadres véreux

Parlant de la corruption qui gangrène l'administration publique, le ministre du Budget, des Comptes publics et du Portefeuille public a invité ses collaborateurs à la discipline professionnelle et au strict respect des règles de bonne gouvernance.

" Les antivaleurs dans le fonctionnement de l'administration publique ne seront pas tolérées. Il s'agit de tout ce qui ressemblerait au rançonnage des usagers, la production des faux documents pour obtenir des paiements à la solde ou des titres,... La haute autorité de lutte contre la corruption, le comité de transparence et de responsabilité budgétaire dans la gestion des finances seront mis à contribution ", a indiqué le ministre du Budget, Ludovic Ngatsé.