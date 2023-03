Congo-Brazzaville: Youth connekt - Le comité de pilotage plaide pour la mobilisation des ressources

Les travaux de la première réunion du Comité de pilotage du projet d'appui à l'intégration de la jeunesse au développement national "Youth connekt Congo" visant à analyser la mise en oeuvre du plan d'action écoulé puis à élaborer celui de l'année en cours ont été ouverts, le 21 mars, par le ministre de la Jeunesse.

La mise en place d'une dynamique de mobilisation des ressources nécessaires à la pleine exécution du projet, conformément à l'accord de financement signé entre les agences du système des Nations unies et le gouvernement congolais, fait partie des recommandations après la présentation du rapport d'activités 2022.

Le Comité de pilotage, a expliqué Hugues Ngouélondélé, est l'organe décisionnel du projet ayant pour objectif principal d'assurer sa gouvernance stratégique. La session, a indiqué pour sa part le représentant du Programme des Nations unies pour le développement (Pnud), est un cadre de réflexion pour la mise à l'échelle des initiatives afin de permettre aux jeunes de contribuer efficacement au développement socioéconomique du pays.

La réunion a permis de faire le point des résultats obtenus l'année dernière et de planifier les actions de cette année avec l'implication de toutes les parties prenantes. Mensah Kumah a rassuré de la ferme volonté des agences du système des Nations unies, signataires du document, à oeuvrer pour une meilleure exécution du projet cette année.

Au cours de l'année dernière, plusieurs activités ont été organisées, notamment la formation de 400 jeunes aux métiers du numérique à travers l'initiative " Elengue mwassi connekt ", l'organisation de deux cafés d'opportunités sur la transformation des produits agricoles réunissant cent jeunes ainsi que l'opérationnalisation de la plateforme numérique d'opportunités Youth connekt. On note aussi le lancement de l'outil numérique E-report permettant aux jeunes de donner leur avis sur les questions qui les concernent puis la validation de la stratégie multisectorielle de développement et de participation citoyenne des adolescents et jeunes en République du Congo, sans oublier la deuxième édition de Youth challenge ayant mobilisé plus de 1600 jeunes de Brazzaville et de Pointe-Noire.

Le gouvernement et les agences du système des Nations unies, rappelons-le, avaient cosigné le document le 23 juin. Il a pour vocation de servir de cadre fédérateur d'un ensemble d'interventions et d'initiatives en faveur de l'engagement des jeunes dans les efforts de développement socio-économique du Congo, à travers l'insertion socio professionnelle de la jeunesse et sa participation citoyenne à la promotion des valeurs républicaines et de cohésion sociale.

" J'encourage les membres du comité de pilotage à donner le meilleur d'eux-mêmes pour une meilleure planification des actions cette année ", a souligné Mensah Kumah pendant que le ministre de la Jeunesse les invitait à se mettre résolument à la tâche, tout en saluant la détermination et l'engagement de tous les réprésentants résidents des agences du système des Nations unies dans la mise en oeuvre du projet.